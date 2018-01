Let´s Rock - Seattle

Desde que o grunge se consolidou como estilo musical nativo por excelência e o Nirvana despontou como ícone máximo de Seattle, muita gente esqueceu que a história da cidade está entrelaçada à do rock bem antes de todo aquele burburinho underground dos anos 1980 e 1990. Jimi Hendrix nasceu lá. Elvis Presley e Beatles viveram passagens importantes de suas carreiras neste porto do noroeste dos EUA.

Você pode passar pela estátua e pelo túmulo de Hendrix. Fotografar a casa na qual Kurt Cobain se matou e o Viretta Park, onde as cinzas do vocalista do Nirvana foram despejadas, poucos passos adiante. Depois, garantidas as lembranças históricas, correr para locais onde a música segue viva.

*ONTEM

Seattle Center

O parque aos pés do "disco voador" Space Needle foi cenário do longa It Happened at the World’s Fair (1962), com Elvis Presley. Na International Fountain, 5 mil pessoas se reuniram, em 1994, para chorar o suicídio de Kurt Cobain e, anos mais tarde, em 2002, a morte por overdose de Layne Staley, do Alice in Chains.

The Vogue/Vain

A loja de roupas Vain funciona no endereço do antigo bar The Vogue, onde o Nirvana fez seu primeiro show em Seattle, em 1988.

Edgewater Hotel

O luxuoso hotel na margem da Baía Elliot hospedou os Beatles na turnê mundial de 1964. Entre os fãs, houve quem tentasse chegar nadando até o hotel. Uma famosa foto dos Fab Four foi feita na janela do quarto 272.

* HOJE

Experience Music Project

O destaque atual é a mostra Nirvana: Levando o Punk às Massas, maior exposição de memorabilia grunge (manuscritos de Kurt, roupas e o primeiro contrato assinado com a gravadora Sub Pop) de que se tem notícia, com mais de 200 itens. Em cartaz até abril de 2013. Espaços interativos, onde você pode tocar guitarra, por exemplo, são sucesso garantido.

* SEMPRE

Crocodile Café

"Praticamente todas as bandas que você ama já tocaram neste clube", diz o site. Descrição perfeita do inferninho indie mais amado de Seattle. A lista tem Nirvana, Pearl Jam, R.E.M. e Mudhoney. Veja a programação atual no site.

Re-Bar

Misto de clube e cabaré, o Re-Bar foi cenário da caótica festa de lançamento do disco Nevermind, em setembro de 1991. O line-up atual tem de tudo: banda de rock, DJ, show de striptease, sarau de poesia, festa gay...

*** SAIBA MAIS

Estátua de Jimi Hendrix: 900 E Pine Street

Greenwood Memorial Park: 350 Monroe Avenue

Casa de Kurt Cobain: 171 Lake Washington Boulevard E

Seattle Center: seattlecenter.com

The Vogue/Vain: 2.018 1st Av.

Edgewater Hotel: edgewaterhotel.com

Experience Music Project: empsfm.org

Crocodile Café: thecrocodile.com

Re-Bar: rebarseattle.com