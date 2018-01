Leve na mala Uma caminhada pelas ruas de Old San Juan e a capital já se revela como forte candidata a destino com a maior oferta de souvenirs do planeta. Talvez por ser parada costumeira dos cruzeiros que navegam pelas águas do Caribe, o centro da cidade é coberto por lojas que vendem quinquilharias capazes de mobiliar um apartamento inteiro só com estampas de Porto Rico. O que esperar de um lugar que tem até uma loja que se chama Tourist Trap (algo como "armadilha para turistas")?