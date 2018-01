Leve os sapatos de uma maneira racional

Leve no máximo três pares, de modelos e tons neutros e já usados. Sapato novo vai machucar os pés e provavelmente ficará encostado. No caso dos destinos de inverno, a bota mais pesada vai nos pés, para não ocupar espaço na mala – leve ainda um par de tênis e chinelos. No verão, a trinca é formada por tênis, sapatilha ou sandália e chinelos. Se for o caso, acrescente um par mais formal para eventos de trabalho.