Lido, a praia de Veneza

Vista ao mar. Lido tem praia. E essa é a diferença fundamental entre a ilha e sua irmã famosa, Veneza. Uma porção de terra alongada e estreita que faz papel de barreira, protegendo os canais e gôndolas venezianos de eventuais momentos de fúria do Mar Adriático.

Como ir. Chega-se a Lido de vaporetto, em um trajeto de 20 minutos a partir da Praça São Marcos, a principal de Veneza. As faixas de areia perto do ponto de desembarque, no norte da ilha, são as mais poluídas e lotadas. O aluguel de cadeira e guarda-sol, por ali, chega a custar 10 (R$ 26,60).

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Opções. Praias de melhor qualidade estão na parte sul, em Alberoni, bairro onde fica o único campo de golfe do arquipélago.

Sant'Erasmo, outra pequena ilha ao lado, também conta com faixas de areia mais bem conservadas. No sentido oposto, Pellestrina é a menos explorada dentre as ilhas da região e oferece os banhos de mar mais reservados (se você evitar os fins de semana, é claro).

Cinema. Epicentro do Festival de Cinema de Veneza, Lido fica lotada de atrizes, atores, diretores, produtores e cinéfilos durante o mês de setembro. O festival, que começou na última quarta-feira e vai até sábado, faz os olhares do mundo se voltarem para o Venice Convention, o complexo onde ficam os Palazzos del Cinema e del Casino, principais espaços de exibição de filmes. Informações: www.veniceconvention.com.