Linhas de Nazca: quatro formas de visitar

Eram os deuses astronautas? O grande enigma das linhas e geóglifos de Nazca, no Peru, já foi desvendado. As linhas foram construídas pelo próprio povo nazca, com ferramentas rudimentares, servindo a propósitos religiosos. O enigma de Nazca que restou é: como incluir o sobrevoo das linhas e geóglifos numa viagem simples pelo Peru?

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Num mundo justo, seria possível voar de Lima a Nazca e de lá a Cuzco, materializando de maneira fácil a viagem dos sonhos do turista com pressa: Lima-Nazca-Cuzco-Machu Picchu em poucos dias e com toda comodidade. Infelizmente, isso não acontece. As linhas de Nazca, apesar de estarem a 400 km de Lima, 560 km de Arequipa e 1 mil km de Cuzco, não são servidas por nenhum voo regular.

Nazca como bate-volta. Se você encara qualquer sacrifício por um cartão-postal famoso, considere os passeios “Nazca em um dia” vendidos em Lima. Mas garanto que, com exceção dos 30 minutos do sobrevoo às linhas, será um dia que você vai preferir esquecer. O bate-volta menos caro (US$ 195 por pessoa) envolve sair no ônibus das 3h45 da manhã de Lima para enfrentar 7 horas de estrada até Nazca, fazer o sobrevoo e voltar. Em carro privativo, o preço salta para US$ 375 por pessoa. Para rodar menos, é possível voar desde a base aérea de Pisco, a 250 km (3 horas e meia) de Lima. O bate-volta de ônibus custa US$ 345 por pessoa; em carro privativo, US$ 560 por pessoa. Aviso aos passageiros: o teco-teco que sai de Pisco fica 1 hora e 40 minutos no ar.

Nazca expresso. O jeito menos cansativo de resolver Nazca rapidinho é com um pernoite na cidade. Saia de tarde de Lima num ônibus da Cruz del Sur e volte na tarde do dia seguinte; leva 7 horas e custa entre US$ 21 e US$ 28 por trecho. Reserve seu sobrevoo na AeroParacas, a US$ 95 por pessoa.

Nazca com Arequipa. Se você tem mais dois dias disponíveis, em vez de voltar a Lima, prossiga a Arequipa: são 11 horas de viagem. A poltrona leito (“vip”) custa US$ 33. De Arequipa voe a Cuzco (1 hora) pela LAN.

Sul do Peru completo. Tendo 21 dias para viajar pelo Peru, dá para fazer o circuito sul completo. Passe duas noites em Ica (5 horas de ônibus), com passeios às Ilhas Ballestas e ao oásis de Huacachina; fique uma noite em Nazca (2 horas e meia de ônibus); prossiga a Arequipa (11 horas) e Puno (6 horas e meia). De Puno, voe (desde Juliaca), pegue ônibus (6 horas e meia) ou trem de luxo (12 horas) a Cuzco. Vá a Machu Picchu de trem (3 horas e meia) e voe de Cuzco a Lima (1 hora e meia).

LEIA MAIS: Surpresas e encantos de uma viagem ao Peru