Linhas dos EUA seguem sem muita pressa Como o Brasil, onde a construção do tal trem-bala entre São Paulo, Campinas e Rio continua emperrada (o governo promete nova licitação no segundo semestre), os Estados Unidos priorizaram os automóveis no seu sistema de transportes. Por isso, as estradas são impecáveis, enquanto a malha ferroviária não é lá muito expressiva.