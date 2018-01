Linhas precisas, com grife

EMMA PEARSE / CAMBERRA , THE NEW YORK TIMES, O Estado de S.Paulo

Em Camberra, não há praias nem casas de ópera icônicas. Já o estilo chique e sofisticado dos europeus é encontrado mais facilmente a uma hora de voo, em Melbourne. Falta à capital uma desordem de cidade grande, compensada pela beleza do céu aberto, por um orgulho cívico jovial e uma culinária decididamente moderna.

Erguida à margem de um lago artificial e espalhada por um vale entre cordilheiras, Camberra é a Brasília da Austrália, projetada pelos arquitetos americanos Walter Burley Griffin e Marion Mahony Griffin. Em 1911, o casal venceu uma competição para planejar o coração político do país porque as litorâneas Sydney e Melbourne viviam às turras sobre qual era mais fabulosa.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Um ano após as comemorações do centenário da cidade e com um afluxo constante de artistas e gastrônomos, Camberra é mais apreciada com inalações profundas do ar da montanha e o ouvido sintonizado nos chamados das cacatuas de crista amarela e papagaios carmim. / TRADUÇÃO DE CELSO PACIORNIK