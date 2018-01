LXFactory

lxfactory.com

A antiga fábrica da Companhia de Fiação e Tecidos Lisbonense, em Alcântara, é hoje um dos locais em que artes, música, moda, design, teatro, cinema e festas fervilham. Construído em 1846, o complexo foi ocupado por agências, ateliês, cursos e espetáculos. Aos domingos, tem feira de artigos vintage e de segunda mão, o LxMarket. E, ao longo da semana, atrações gratuitas.

Museus

Boa parte tem entrada gratuita aos domingos, como o Gulbenkian (museu.gulbenkian.pt). Mas fique atento, pois só dão o benefício até as 14 horas, como o Museu Nacional do Azulejo (mnazulejo.imc-ip.pt), o dos Coches (museudoscoches.pt) e o de Arqueologia (mnarqueologia-ipmuseus.pt). Sem ficar preso aos domingos, o Mude, Museu do Design e da Moda (mude.pt), não cobra entrada e revela mais de 2.500 objetos dos anos 1930 em diante. E, para ficar totalmente livre, você pode imprimir mapas do Museu Efêmero (www.pampero.pt) e percorrer ruas do Bairro Alto em busca de arte urbana.

Parque das Nações

portaldasnacoes.pt

Ao longo de 5 km do Rio Tejo, o parque que foi sede da Expo 1998 tem extensa área verde, espetáculos, lojas, bares, restaurantes e pavilhões, dentre os quais o de Portugal e o Atlântico, além do Oceanário (estes, pagos). É também onde portugueses e turistas se divertem, caminham e apreciam esculturas e painéis de azulejos./ A.C.