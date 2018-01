Dormir: Cinéfilos vão adorar o Florida (Rua Duque de Pamela, 34; http://www.hotel-florida.pt/). O hotel tem fotos em tamanho natural de Audrey Hepburn e Humphrey Bogart no elevador, detalhes de filmes nas paredes e quartos com nomes de famosos como Jack Nicholson e Robert de Niro. Diária: € 140.

Comer: Você não vai escolher O Cantinho do Bem Estar (Rua do Norte, 46) pela decoração, mas pelos pratos típicos. A sugestão do dia pode ser sardinha grelhada e arroz com molho de tomate. De entrada, camarão com alho. Preço com vinho: € 30.

Comprar: Chocólatras devem usar camisa de força quando forem ao Claudio Corallo Cacau & Cafe (Rua Cecilo da Sousa, 85; http://www.claudiocorallo.com/). Prove os chocolates recheados com passas e licor. A caixa de 100 gramas custa € 10.

Curtir: Quando os bares de Lisboa fecham, todos seguem para o Music Box (Rua Nova de Carvalho, 24; http://www.musicboxlisboa.com/), nightclub no bairro Cais do Sodré. O público - entre 20 e 30 anos - inclui artistas e fashionistas, que dançam ao som de DJs e bandas. Couvert: € 8.

Economizar: Dê folga para seus euros no domingo. Comece na Torre de Belém (http://www.mosteirojeronimos.pt/), do século 16, e no Museu Nacional de Arqueologia (Praca do Imperio; http://www.mnarqueologia-ipmuseus.pt/). Ambos são gratuitos das 10 às 14 horas. Colado no museu, o Mosteiro dos Jerônimos tem entrada livre o dia todo. Depois, atravesse a rua rumo ao Berardo Collection Museum (http://www.berardocollection.com/). Também de graça.

Valor total: € 188

POR € 1.000

Dormir: Desde sua inauguração, em 2007, o Fontana Park (Rua Engenheiro Vieira da Silva, 2; http://www.fontanaparkhotel.com/) angariou prêmios de design e hoje é o preferido das celebridades. As varandas privativas mostram as luzes de Lisboa e a banheira de Philippe Starck é uma história à parte. No térreo, o restaurante japonês Bonsai e o Fontana Bar. Diária a partir de € 240 no quarto premium.

Comer: Hambúrgueres parecem mais adequados em churrascos americanos do que num restaurante português, mas a cozinha do Olivier Avenida (Hotel Tivoli Jardim, Rua Julio Cesar Machado, 7; http://www.restaurante-olivier.com/) quebra tabus. Toques de vinho do porto, fois gras, cebolas caramelizadas e - voilá - você tem uma delícia. Experimente, ainda, o carpaccio de polvo. Três pratos e vinho a € 65 por pessoa.

Comprar: O Vale do Douro é a resposta nacional para Bordeaux e Napa. Ótimo lugar para rechear a adega é a Garrafeira Nacional (Rua de Santa Justa, 18-24; www.garrafeiranacional.com), onde há vintages da Quinta do Vale Meao a 125. Na tradicional Luvaria Ulisses (Rua do Carmo, 87-A; http://www.luvariaulisses.com/), você compra uma boa peça por 200.

Curtir: Uma noite regada a Moët & Chandon no Silk (Rua da Misericórdia, 14; http://www.silk-club.com/), com vista para a cidade e uma sexy decoração fúcsia. A garrafa de champanhe sai por 130.

Gastar: As grifes da Avenida da Liberdade garantem diversão aos consumistas. Cansou? A portuguesa Lanidor abriu por lá, no número 177-A, o La Spa (www.lanidor.com/la-spa). Duas horas de massagem custam € 115.

Valor total: € 875