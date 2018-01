Litoral do Nordeste à la carte

Clima de badalação, ambiente familiar ou ninguém à vista? Com mais de 3 mil quilômetros de costa, o litoral nordestino tem praia para todo tipo de turista – daquelas que costumam estar no topo da lista de sonhos de consumo. E o Nordeste se garante: está entre os 20 destinos de fim de ano mais procurados pelos brasileiros. Vai escolher sua praia? Confira nossa seleção de 12 opções para seis perfis diferentes de viajantes.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

COM AMIGOS

- No Rio Grande do Norte, Pipa é margeada por falésias e foi cenário da novela global Flor do Caribe. Lá, estrangeiros estão à frente da maior parte dos empreendimentos, como bares, hotéis e restaurantes. A vida noturna acontece principalmente na Avenida Baía dos Golfinhos.

- Trancoso, próximo de Porto Seguro, litoral sul da Bahia, já foi considerada tendência e agora é destino certo para quem procura festa e diversão, principalmente no verão. As praias são decoradas com pufes e sofás sob gazebos, e a vida noturna é repleta de clubes na praia.

EM FAMÍLIA

- Porto de Galinhas é uma vila a 60 quilômetros do Recife que une agito, compras e resorts – bom para quem vai em família. A praia de Muro Alto tem estrutura de lazer e piscinas naturais, boas para crianças.

- Genipabu fica a 16 quilômetros de Natal, Rio Grande do Norte, e é margeada por dunas brancas. Enquanto o passeio de buggy pode agradar aos jovens, os pequenos escolhem entre andar a cavalo ou em dromedário.

PARA ESPORTISTAS

- O nadador Gustavo Borges, quando esteve no Ceará, gostou “muito das manobras de kitesurfe em Flecheiras”, distrito de Trairi, a 130 quilômetros de Fortaleza. Bom lugar para vela e windsurfe.

- Caçadores de ventos também podem ir para São Miguel do Gostoso, Rio Grande do Norte, na ponta mais a nordeste do País. Além disso, o mar, quase sem ondas, garante um banho tranquilo.

É TENDÊNCIA

- No Piauí, Barra Grande, em Cajueiro da Praia, a 411 quilômetros de Teresina, guarda um clima de tranquilidade e vem sendo frequentada por quem gosta de windsurfe e vela. O passeio para avistar cavalos-marinhos é também atração no local, que tem pousadas charmosas.

- Já na Bahia, a praia de Santo André tem se tornado um hit para o réveillon. Badalado no fim do ano, o pacato vilarejo fica a 28 quilômetros de Porto Seguro – mas a muitíssimos quilômetros de distância de seu clima agitado. Relaxe em frente ao mar e nada mais.

QUASE DESERTA

- Patacho é uma praia alagoana na Costa dos Corais onde é difícil encontrar outro banhista. Há quem a considere a mais bonita da região, com seus coqueiros e seu mar esverdeado cristalino.

- Para ir à praia de Bainema, em Boipeba, na Bahia, deve-se caminhar 2h30 ou seguir de barco por 1 hora. A recompensa? Areia plana, coqueiros, piscinas na maré baixa e preocupação zero.

NATURISMO

- Em Tambaba, a 40 quilômetros de João Pessoa, na Paraíba, um bloqueio impede a entrada de pessoas vestidas. A areia é fofa, o mar, azul, e a orla é emoldurada por pedras.

- Outro destino naturista é Massarandupió, no município de Entre Rios, Bahia. Na orla, alcançada após 20 minutos de caminhada entre dunas e coqueiros, nenhuma roupa é permitida.