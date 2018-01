Litoral do Nordeste à la carte Clima de badalação, ambiente familiar ou ninguém à vista? Com mais de 3 mil quilômetros de costa, o litoral nordestino tem praia para todo tipo de turista - daquelas que costumam estar no topo da lista de sonhos de consumo. E o Nordeste se garante: está entre os 20 destinos de fim de ano mais procurados pelos brasileiros. Vai escolher sua praia? Confira nossa seleção de 12 opções para seis perfis diferentes de viajantes. / RAFAEL MOSNA, ESPECIAL PARA O ESTADO