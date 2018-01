Livro ajuda turistas a não passar aperto Viajante experiente e descolado, o escritor Ricardo Freire facilitou muito a vida de quem quer se jogar pelo mundo. No recém-lançado livro 100 Dicas para Viajar Melhor (Editora Globo; 216 páginas; R$ 12,50), ele reúne os melhores macetes para o turista não passar aperto - de noções climáticas às melhores praias desertas do Brasil, passando por tópicos como ''aluguel de apartamento''. Bem prático, o guia traz dicas de viagens de volta ao mundo (sim, existem passagens desse tipo por US$ 3 mil), econômicas (como achar hotéis bons, bonitos e baratos), de luxo (onde se hospedar se você ficar milionário), de lua-de-mel, com crianças, GLS e para turistas solitários. Freire ajuda, ainda, quem quer planejar o roteiro pela internet, com sites e blogs que valem uma conferida, e traça seus circuitos no Brasil e no mundo. Se pudesse, porém, dar apenas uma dica ao leitor/turista, o escritor não hesita. ''Não hipervalorize as ''atrações turísticas''. A maioria não passa disso: pontos célebres por atrair turistas'', diz. E continua: ''A viagem acontece depois que você não precisa bater ponto em monumento ou museu nenhum.''