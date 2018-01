Livro de receitas

O cornish pasty é um prato tradicional da Cornualha - desde 2011 tem PGI (denominação de origem). Ele teria surgido quando as mulheres dos trabalhadores das minas de cobre reduziram os pastelões para que seus maridos tivessem uma refeição prática e nutritiva. A massa é feita de farinha, manteiga e sal; no recheio, carne, batata, ovo e temperos

O mar como inspiração

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

De frente para a baía, o Porthminster Café (foto; porthminstercafe.co.uk) é especializado em frutos do mar - faça reserva. Em Fowey, The Old Quay (theoldquayhouse.com) fica voltado para o estuário e serve peixes grelhados e pratos tradicionais. Outro de especialidade similar - e com uma excelente tábua de queijos - é o The Elephant (elephantrestaurant.co.uk), em Torquay