2010

Preço:

R$ 19,90

Editora:

Europa

A Noiva da Canoa e Outros Amores Embarcados

Detalhes: amigo de longa data de nosso colunista inglês, o indefectível, mr. Miles, Ronny Hein descreve com maestria encontros e desencontros, impressões, beijos apaixonados e outras experiências de viagem. São observações feitas ao longo de 15 anos como editor de revistas de turismo. "Quem embarca sempre julga que conhece seu destino. Mas, muitas vezes, ele está só no meio do caminho", explica o autor.

2009

Preço:

R$ 57

Editora:

Cia. das Letras

NY - A Vida na Grande Cidade

Detalhes: o selo de quadrinhos da Companhia das Letras reuniu em um mesmo título quatro graphic novels do famoso quadrinista Will Eisner (1917-2005). Produzidas em 1981 e 1982, as histórias retratam o cotidiano da metrópole no olhar do desenhista, nova-iorquino nascido no Bronx. Eisner se mostra irônico em alguns momentos. Em outros, faz comentários críticos - e não foge de certo tom político nas observações.

2008

Preço:

R$ 44,90

Editora:

Novo Conceito

100 Viagens que Toda Mulher Precisa Fazer

Detalhes: Stephanie Elizondo Griest viveu em lugares tão distintos quanto Moscou, Pequim e Havana e visitou outros 25 países. Mas não se trata de um relato puro e simples: o livro é dividido por assuntos, como Mulheres Poderosas e Seus Lugares na História e Locais de Purificação e Beleza (inclui um divertidíssimo relato de uma gringa sobre depilação no Rio). Cada tópico é acompanhado de um site e diversas dicas.

2005

Preço:

R$ 46

Editora:

Record

Flanando em Paris

Detalhes: capitais europeias como Paris, Londres, Amsterdã e Lisboa servem de cenário para a compilação de histórias que José Carlos de Oliveira, mais conhecido como Carlinhos Oliveira, publicou em vários veículos de imprensa. Os contos refletem a visão particular (real ou imaginária) do polêmico intelectual da década de 1960 sobre as cidades - com direito a encontros com Jean-Paul Sartre e Fernando Sabino.

1997

Preço:

R$ 34,50

Editora:

Cia. das Letras

Lá Vem História Outra Vez

Detalhes: lendas do folclore de países como Austrália, China, Grécia e França compõem o livro infantil de Heloísa Pietro, ilustrado por Daniel Kondo. São 30 fábulas divididas em três seções que tratam de magia, encantamento, suspense e mistério. Na introdução, um belo mapa-múndi marca a origem dos contos. O livro é uma versão do programa Lá Vem História, da TV Cultura.