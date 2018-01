Detalhes: as imagens aéreas evidenciam cantos pouco fotografados deste Patrimônio Natural da Humanidade. Já as subaquáticas revelam espécies incríveis e naufrágios bem preservados. Parte dos cinco séculos de memórias do arquipélago é contada em texto assinado pelo almirante e historiador Max Justo Guedes.

2012

R$ 99

Lafonte

2013

R$ 79,90

Globo Livros

2010

R$ 175

BEI

501 Ilhas Imperdíveis

Detalhes: traz exemplos de ilhas famosas por suas praias, como Maldivas e Fiji, as que chamam atenção pela cultura, caso do Taiti, ou as que aguçam a curiosidade por seus mistérios, como a Ilha de Páscoa. Representando o Brasil, Fernando de Noronha, Marajó, Ilha Grande e Florianópolis marcam presença.

Lonely Planet -

Ilhas do Caribe

Detalhes: o famoso guia, agora com versão em português, é um compilado das melhores ilhas caribenhas - afinal, seria uma tarefa dificílima resumir os pontos altos das mais de

7 mil ilhas de mar azul. Além de Aruba, Curaçau, Barbados e outros clássicos do relax, traz informações de outras menos conhecidas dos turistas, como Montserrat e Saba.

2012

R$ 80

Cultura Sub

2012

R$ 19,90

PhotoVerde

Alcatrazes

Detalhes: já que atualmente não é possível visitar o arquipélago, deleite-se com a obra e descubra um pouco da vida abundante de Alcatrazes, a 45 quilômetros de São Sebastião: são 160 espécies de peixes, 170 de plantas - 20 endêmicas, ou seja: só tem lá. As belas imagens são de Cristian Dimitrius e Fernando Clark.

Ilhabela - Viagens

Ecológicas e Culturais

Detalhes: após 25 meses de exploração local, Fernanda Lupo e Márcio Bortolusso lançaram o completo guia do destino do litoral paulista. Entre os destaques, registraram grutas submarinas, praias que até então não apareciam nos mapas e uma cachoeira de 200 metros nunca antes documentada.

Sempre presentes no imaginário do viajante, as ilhas carregam um status de elixir marítimo a ser alcançado. Além da fuga do cotidiano, o isolamento e a exclusividade dão a

esses lugares uma aura especial. Que, de quebra, costumam brindar o visitante com cenários que rendem um

incrível álbum fotográfico.

/ FELIPE MORTARA