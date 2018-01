Brasil - Uma História

2013

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Preço: R$ 29,90

Editora: LeYa

Originalmente publicada em 2001, a primeira obra do historiador Eduardo Bueno ganha uma edição atualizada para incluir episódios recentes de nossa história. Na nova versão, foram incluídos a posse de Dilma Rousseff como presidente e a condenação dos réus do mensalão. Lançando mão de uma linguagem leve e envolvente, o autor consegue despertar o interesse até em quem tradicionalmente dormia nas aulas de história.

Brasil: Uma Cartografia 2010

Preço: R$ 120

Editora: Casa da Palavra

Conhecer os caminhos do País, seu desenvolvimento e sua história por meio de uma linguagem visual. O livro reúne mais de 70 mapas - do século 16 aos mais modernos e tecnológicos, feitos via satélite - divididos em três partes: o Brasil a partir do mar, da terra e do céu. Mais que uma cronologia cartográfica, a obra analisa aspectos sociopolíticos, econômicos e culturais do Brasil.

Diário de Navegação

2011

Preço: R$ 97

Editora: Terceiro Nome

Em dezembro de 1530, cinco naus ocupadas por 400 tripulantes sob o comando de Martim Afonso de Sousa partiram de Lisboa e se lançaram pelo Atlântico rumo ao Brasil. A expedição foi registrada de perto por Pero Lopes de Sousa, irmão do comandante. Esta edição inclui belas ilustrações, que dão ao leitor uma dimensão ímpar da grandeza da empreitada.

1565 - Enquanto o Brasil Nascia

2013

Preço: R$ 39,90

Editora: Nova Fronteira

A relação entre duas cidades brasileiras ao longo dos séculos 16 e 17 é fio condutor da narrativa do jornalista Pedro Doria. São Paulo, de alma independente, e Rio de Janeiro, ambíguo e versátil, retratam como o Brasil construiu pouco a pouco a trajetória que transformou o País no que é. Cheio de paradoxos, figuras curiosas, dramas e tragicomédias.

1822

2010

Preço: R$ 44,90

Editora: Nova Fronteira

O best-seller de Laurentino Gomes aproximou a história do Brasil do grande público, após o sucesso conquistado com 1808. Neste relato detalhado sobre a Independência, 22 capítulos com ilustrações narram os 14 anos entre a volta da corte portuguesa de D. João VI a Lisboa, em 1821, e a morte do imperador D. Pedro I, em 1834. Compreenda como o Brasil conseguiu se firmar como nação livre.