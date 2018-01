Um semestre de intercâmbio na cidade alemã de Leipzig foi o suficiente para o artista curitibano José Aguiar encher seus cadernos de desenhos com traços e cores. Vibrantes na medida certa, e acompanhadas de relato em português e alemão, as ilustrações e fotos narram a vida cotidiana e contemplam ângulos pouco explorados das cidades do país, especialmente das pessoas nas ruas.

Preço: R$ 75

Editora: Quadrinhofilia

Um ano na Provence (2013)

Há quase 25 anos, o publicitário inglês Peter Mayle e sua mulher fizeram o que muita gente sonha, mas nem todos têm suficiente coragem (ou recursos): largar tudo e recomeçar a vida na Provence. A região do sul da França, que goza da fama de ser um dos lugares mais charmosos do mundo, continua inspirando muitos a arriscar. Prova disso, seu livro já foi traduzido para 38 idiomas e vendeu mais de 5 milhões de exemplares.

Preço: R$ 29,90

Editora: Sextante

A doce vida na Úmbria (2012)

Menos famosa que a vizinha Toscana, a região da Úmbria também guarda segredos entre suas pitorescas montanhas e sua população de costumes fechados. A americana Marlena de Blasi retrata sua indiferença às distinções de classe que, às vezes, até perturbavam seus vizinhos. E conta como conquistou novas e fortes amizades. Consultora e crítica de gastronomia, a autora também sabe extrair poesia e lições das conversas em torno de uma boa mesa.

Preço: R$ 29,90

Editora: Sextante

Todos os dias na Toscana (2012)

A norte-americana Frances Mayes ganhou fama com seu primeiro livro, Sob o Sol da Toscana, best-seller que virou até filme de Hollywood. No entanto, nesta obra ela detalha mais as impressões cotidianas que adquiriu sobre seu novo lar e, como não poderia deixar de ser, sobre si mesma. Também oferece aos leitores relatos das viagens que fez pelos arredores dessa região da Itália.

Preço: R$ 39,50

Editora: Rocco

Candongueiro - Viver e viajar pela África (2011)

Foi para ver (e aprender) com pessoas que o jornalista João Fellet escolheu a África - dos bichos o Discovery Channel se encarrega, diz o prefácio do livro. Amante da vida das ruas, foi do sul ao norte do continente passando um tempo em cada lugar, descobrindo culturas e driblando armadilhas. Fez a viagem a bordo de candongueiros, nome dado às minivans na Angola, e os relatos de seu blog viraram livro.

Preço: R$ 36,40

Editora: Record