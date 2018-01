Após perder a conta de quantas vezes esteve na Cidade Luz, Vicente Frare resolveu organizar suas vivências e revelar os cantos preferidos para ajudar qualquer turista a se apaixonar de vez. Dicas de locomoção, cultura local, sites e twitters para seguir e estar sempre a par das últimas novidades. A ideia é despertar gosto no leitor a ponto de querer ficar em Paris para sempre. Ou, pelo menos, voltar a cada ano para ver e se apaixonar mais.

E Foram Todos Para Paris

Neste e-book, o jornalista Sérgio Augusto segue as pegadas de Hemingway, Fitzgerald, Picasso e companhia com um quê de Meia-Noite em Paris, de Woody Allen. O autor levantou endereços, organizou mapas e itinerários, e saiu em busca de um tempo passado, com sua câmera analógica e um caderno de notas. Volte no tempo para reviver a Cidade Luz dos anos 1920 onde cultura, arte, arquitetura e liberdade eram protagonistas no horizonte dos artistas que moravam na capital francesa.

O Essencial do

Museu do Louvre

Programa indispensável em Paris, o Museu do Louvre é frequentemente lembrado pela Monalisa e pelas imensas filas. No entanto, a doutora em turismo cultural Patrícia Camargo elaborou um guia que ajuda a ganhar tempo nas visitas, com os melhores horários e modos de evitar esperas, e a descobrir as principais obras do museu. Com linguagem simples, o livro pode ser lido antes ou durante a visita e promete uma imersão profunda na coleção em até três horas. "É o tempo máximo que nosso cérebro consegue assimilar informações", acredita

a autora.

Lonely Planet Paris

A segunda edição em português do famoso guia Lonely Planet traz capítulos dedicados a atrações gratuitas, a museus e galerias, à cena gay e, claro, às compras - e revira os 20 arrondissements (distritos) de Paris de ponta a ponta, destacando as novidades.

Paris - Do Alto Luxo

ao Luxo Acessível

Um guia com olhar brasileiro sobre as vitrines parisienses é uma bem-vinda novidade para quem gosta de bater pernas na cidade, gastando muito ou pouco. Por seis meses a consultora de moda Dione Occhipinti percorreu as ruas mais famosas e as mais descoladas para elaborar seu guia em três partes: alta-costura, criadores e concept stores. À venda em conexaoparis.com.br/lojinha.

Sempre na moda, sempre se reinventando. Paris desperta vontades. Em quem nunca foi, de descobri-la pela primeira vez; naqueles que já a adoram, de voltar e talvez até ficar por lá. / FELIPE MORTARA