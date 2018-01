Detalhes: O romance ficcional do escritor dinamarquês Leif Davidsen é uma característica história policial, cheias de nuances misteriosas e descobertas inusitadas. Teddy Pedersen, um professor universitário que acaba de receber a visita de sua então desconhecida meia-irmã, que vive em Bratislava. No Brasil, o livro está disponível apenas em inglês, com tradução de Barbara J Haveland.

Os anagramas de Varsóvia

Detalhes: Judeu de ascendência polonesa, o americano Richard Zimler situa sua obra num gueto de Varsóvia, em meados de 1940, onde os nazistas concentraram os judeus da cidade. Trata-se de um romance policial contado em detalhes, repleto de elementos históricos e atos tão desesperados quanto heroicos que expõem à flor da pele as emoções vividas pelos personagens.

Budapeste

Detalhes: Mais famoso e premiado livro de Chico Buarque, traz o narrador José Costa, escritor que chega, meio por acaso, a Budapeste. A obra se desenvolve acompanhando seus dilemas existenciais: ele se vê dividido entre duas cidades, duas mulheres, dois livros e duas línguas. Escrito com uma linguagem perfeita, consegue prender o leitor do início ao fim.

O livro de Praga:

Narrativas de amor e arte

Detalhes: Coletânea de histórias de autoria de Sérgio Sant'Anna, todas contadas pelo mesmo narrador, Antônio Fernandes, que está em Praga por um projeto destinado a escritores brasileiros. Os contos romanceados falam do movimento humano nas dimensões urbanas, de expectativas e desilusões, envolvendo as diversas manifestações artísticas.

2003

Preço:

R$ 43,50

Editora:

Cia das Letras

2010

Preço:

R$ 49,90

Editora:

Record

2009

Preço:

R$ 37

Editora:

Arcadia Books

2011

Preço:

R$ 37,50

Editora:

Cia das Letras

Praças e ruelas que antes protagonizaram as mais sombrias cenas de guerra, agora servem de cenário para romances brasileiros e internacionais. Em tramas cheias de suspense, autores mesclam com maestria tradições, lembranças históricas e características individuais de cada uma dessas quatro capitais.

/ BRUNA TIUSSU