Livros que contam a Rússia

Anna Karenina Detalhes: publicado em partes entre os anos de 1875 e 1877, este agradável e, ao mesmo tempo, impactante romance acaba de ganhar uma ótima edição em português. Na história, Tolstoi contrasta campo e cidade, homens práticos e intelectuais, alta e baixa sociedades em um grande passeio pela Rússia do século 19. R$ 109. Editora Cosac Naify

Nova Antologia do Conto Russo Detalhes: como o título sugere, a obra cobre dois séculos de produção literária do país. Reúne autores canônicos, destaques contemporâneos e também antigos nomes pouco conhecidos. Os contos, muitos deles inéditos em língua portuguesa, foram traduzidos diretamente do russo, o que ainda é novidade por aqui. R$ 79. Editora 34

O Cerco de Leningrado Detalhes: São Petersburgo (de 1924 a 1991, Leningrado) foi bloqueada pelos nazistas por 872 dias durante a 2ª Guerra, com saldo de 1 milhão de mortes. Aqui, o historiador francês Pierre Vallaud esmiúça o evento e torna melhores as visitas ao Museu da Defesa e do Bloqueio de Leningrado e ao da História de São Petersburgo. R$ 49,90. Editora Contexto

Catarina, a Grande Detalhes: o historiador Robert Massie, vencedor do Pulitzer com o livro Sobre Pedro o Grande, aborda aqui a czarina que acumulou amantes e completou a imersão da Rússia na vida política e cultural da Europa lá no século 18. Já com fama internacional, a obra levou o prêmio Pen/Jacqueline Bograd Weld de melhor biografia publicada nos EUA em 2011. R$ 59,50. Editora Rocco

Guia Rússia Lonely Planet

Detalhes: em inglês, traz informações e sugestões suficientes para cobrir pelo menos um mês de estadia em São Petersburgo ou Moscou - que, juntas, somam 140 das 752 páginas do Guia. Destaque também para a seção Entenda a Rússia, que resume história, arte, gastronomia, entre outros aspectos. R$ 85,20. Editora Lonely Planet