Logo depois do 'sim', o cartão-postal

Noivas parecem sentir uma irresistível atração por cartões-postais. Seja em São Paulo, Nova York ou Veneza. E os fotógrafos, ter igual felicidade em registrar as poses.

Paris

A Ponte Alexandre III, uma das mais belas da capital francesa, corta o Sena e leva os turistas da região do Petit e do Grand Palais ao monumental conjunto de Les Invalides. No dia em que esta imagem foi feita, pelo menos mais duas noivas tiveram a mesma ideia de enfeitar o álbum de casamento com os adornos e dourados da ponte. Mais: www.parisinfo.com.

Veneza

Se você já acha muitíssimo romântico passear de gôndola pelos canais de Veneza, imagine fazer isso no dia do casamento, com vestido de noiva e tudo.

Bordeaux

O relógio que mostra as horas na Place de la Comedie, entre a ópera da cidade (www.opera-bordeaux.com) e o hotel Regent (www.theregentbordeaux.com), foi o local escolhido pelo casal. Que, apesar da locação clássica - Bordeaux, aliás, passou por grande restauração -, nem se preocupou em fazer poses tão tradicionais assim.

Praga

Vendo assim, só o detalhe da escadaria, não dá para supor que se trata da emblemática Ponte Carlos. Ladeada por estátuas de santos e sempre incluída na lista das mais belas do mundo, ela conecta Cidade Velha e Malá Strana. Mais: www.visitprague.cz.

Nova York

A predileção por pontes logo se nota. O casal de noivos da foto não foi sozinho até a Brooklyn Bridge, em Nova York. Levou padrinhos devidamente vestidos de negro, convidados, dois fotógrafos e uma equipe de filmagem. Ao fundo, Manhattan. Mais: www.nycgo.com.