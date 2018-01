Lojas centenárias no coração de uma metrópole Comprar pincéis no mesmo lugar onde Diego Rivera comprava, camisas na loja na qual Cantinflas as adquiria ou debruçar-se na balaustrada usada por Pancho Villa para amarrar seu cavalo. Tudo isso é possível no centro histórico da Cidade do México, área declarada Patrimônio da Humanidade pela Unesco.