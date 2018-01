Chicago é a casa do Lollapalooza, esse mesmo que acaba de ter sua quarta edição em São Paulo. O palco, mais uma vez, será o Grant Park – que também abriga o festival de blues, um mês e meio antes – e cuja vantagem é sua localização, no Loop, o centro da cidade. Dependendo do local de hospedagem, dá para ir a pé.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Metallica, Paul McCartney, Alabama Shakes e Florence and The Machine são atrações confirmadas para a edição de 2015. A fama do festival cobra seu preço: ingressos básicos estão esgotados. Há tíquetes em categorias Vip e Platinum, de US$ 1.857 a US$ 3.600, para três dias, com camarote e bebidas à vontade.

O Travel Package, para duas a quatro pessoas, inclui três noites de hospedagem (em hotel a escolher) e ingressos. Custa entre US$ 1.735 e US$ 10.774. Site: lollapalooza.com.