Lollapalooza, música ao ar livre Quem gosta de boa música pode começar a se preparar. Estão à venda os ingressos para a edição 2009 do concorridíssimo festival Lollapalooza, que ocorrerá entre 7 e 9 de agosto no Grant Park de Chicago, nos Estados Unidos. Pelo menos cem artistas já estão confirmados para as apresentações, incluindo grandes bandas como Depeche Mode, Lou Reed e Beastie Boys. Uma reunião do Jane?s Addiction também está marcada para ocorrer durante o evento. Os ingressos para três dias de shows custam US$ 205 (R$ 411) e estão sendo vendidos online. Mais informações no site www.lollapalooza.com.