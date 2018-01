Dormir: A City Inn Westminster (30 John Islip Street; http://www.cityinn.com/) não tem apenas bom preço. É chique e está perto do Tate Britain. O quarto para casal, com iMac, Wi-Fi e Skype de graça, custa a partir de £ 89.

Comer: Londres é famosa por ter ótimos restaurantes indianos. Vá até uma das cinco unidades do Masala Zone (http://www.masalazone.com/) , rede com endereços em locais como Soho, Islington e Earl’s Court. Até as 18h30, o menu de dois pratos custa £ 8,50 por pessoa. Para um lanchinho, a pedida é a rede Wagamama (http://www.wagamama.com/), onde um gyoza de pato sai por £ 4,95 e uma cerveja Asahi não ultrapassa as £ 3,25. Total do dia: £ 16,70.

Comprar: Ok, pode não parecer glamouroso. Mas os bazares de caridade de Londres são muito bem abastecidos. A loja da Cruz Vermelha, perto da Victoria Station (85 Ebury Street SW1; 44-20-7730-2235), tem casacos Prada, jaquetas Armani e sapatos Manolo Blahnik. Um top Karen Millen custa £ 20.

Curtir: Algumas das melhores festas ocorrem dentro dos museus da cidade. No Tate Britain (http://www.tate.org.uk/), a balada rola na primeira sexta-feira do mês, com entrada gratuita. Há mostras, leituras de textos e shows musicais. O Science Museum (http://www.sciencemuseum.org.uk/) faz a sua festa sempre na última quarta-feira do mês - o evento chega a receber 3 mil pessoas. Preço: de graça.

Economizar: Esqueça os táxis pretos e os famosos ônibus vermelhos de dois andares. A melhor maneira de conhecer a cidade é a pé. No site www.tfl.gov.uk, você encontra uma lista de roteiros para fazer download. O Jubilee Walkway, por exemplo, passa pelos principais pontos de Londres. De graça.

Valor total: £ 125,70 ou € 143,77

POR € 1.000

Dormir: O Stafford (St. James’s Place SW1; http://www.thestaffordhotel.co.uk/), na St. James’s Place, é um oásis de calma e classe na região central da cidade. A estada num quarto Main House dá direito a todos os amenities de um hotelão - sala de ginástica, restaurante, bar e piscina indoor em um fitness club a 10 minutos a pé. Diária: £ 242.

Comer: O chef duas estrelas Marcus Waireng agora assina sozinho o menu do antigo Pétrus, do Berkeley Hotel (Wilton Place SW1; http://www.the-berkeley.co.uk/), em Knightsbridge. Renomeado Marcus Wareing at the Berkeley, o restaurante oferece um ótimo menu degustação de oito pratos a £ 90 por pessoa.

Comprar: A multimarcas de grife Matches, original de Wimbledon, tem hoje várias lojas em Londres. A mais nova fica em Marylebone (87 Marylebone High Street W1; http://www.matchesfashion.com/) e tem cara de galeria de arte, com paredes móveis. Nas vitrines, produtos Marc Jacobs e LD Tuttle. Um cachecol de seda Alexander McQueen custa £ 195. Depois, vá até a Hamleys (http://www.hamleys.com/) e compre um urso Paddington, edição especial, por £ 50.

Curtir: Siga direto para o The Botanist (7 Sloane Square SW1; http://www.thebotanistonsloanesquare.com/). O bar do popular restaurante fica lotado aos fins de semana e o ambiente é um convite a conversar e conhecer pessoas. Peça um Jasmine Blossom (calda de jasmim, tangerina, vodca e champanhe) por £ 9.

Gastar: Compre ingressos (£150 na seção orquestra) para a Royal Opera House (http://www.roh.org.uk/), em Covent Garden, onde o público ainda usa black-tie. Aproveite e jante no restaurante da casa, o Amphitheatre, que serve dois pratos antes da apresentação e sobremesa no intervalo. Menu a £ 35.

Valor total: £ 771 ou € 881,82