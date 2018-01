Londres, capital olímpica

As dimensões da Orbit Arcelor Mittal são compatíveis com os anseios dos londrinos. Eles querem que a espiral vermelha de 115 metros de altura - que começa a ser construída nesta semana para servir de símbolo dos Jogos de 2012 - se torne tão importante quanto a Eiffel para Paris. A torre será erguida com 1.440 toneladas de aço no Parque Olímpico, em Stafford. Projetada pelo artista inglês Anish Kapoor, terá um mirante no alto da estrutura, capaz de receber 700 visitantes por hora. Se você estranhou o nome da torre, basta saber que ele faz menção ao bilionário indiano Lakshimi Mittal, que financiará 80% do custo da obra. Apesar dos desejos de grandeza, a Orbit ganhou um apelido irônico: Hubble Bubble, ou, em bom português, narguilé.