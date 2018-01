Londres e suas feiras livres

Compras. Há muito mais no cenário de compras de Londres do que a chiquérrima Harrods. Quem curte opções alternativas e está sempre em busca de produtos artesanais interessantes e exclusivos encontra boas opções nas feiras livres. A cidade conta com um bom número delas, recheadas de produtos criativos.

Camden Lock. Um dos mercados mais populares fica no bairro de Camden Town, a região mais descolada da capital londrina. O público que circula por lá é formado principalmente por punks, clubbers e góticos. Mas nada que intimide o turista comum. O mercado mais importante é o Camden Lock, que fica num galpão coberto, com centenas de tendas que vendem tudo, de roupas moderninhas a objetos de decoração.

Na mesma região há, ainda, mais dois mercados. O Camden Stables e o Camden Buck St., com perfil semelhante. O melhor é que não é preciso escolher uma data para ir: os três funcionam sete dias por semana, sempre das 10 às 18 horas. Site: www.camdenlock.net.

Convent Garden. Nesse pedacinho da metrópole funciona o mais charmoso dos mercados londrinos. Até Audrey Hepburn (1929-1993) deu suas voltinhas pelo lugar no clássico do cinema My Fair Lady (1964).

Original: no Convent Garden, só é permitido artesanato típico do Reino Unido

Todos os dias o Apple Market movimenta a área fechada. As barracas só podem vender artigos feitos à mão e originais do Reino Unido. Ou seja, nada de produtos made in China. À noite, conheça o agito da região: restaurantes e pubs ficam lotados. Site: www.coventgardenlondonuk.com.

Notting Hill. Depois que o bairro ganhou fama com o filme Um Lugar Chamado Notting Hill (1999), protagonizado por Hugh Grant e Julia Roberts, a feira de antiguidades ficou ainda mais disputada. Todos os sábados, das 10 às 18 horas, a Portobello Road recebe mais de 2 mil expositores e milhares de turistas. Informações: www.portobelloroad.co.uk.

Old Spitafields. Salte na estação Liverpool Street do metrô e descubra um mercado animadíssimo, abastecido com peças descoladas de novos designers, antiguidades e opções gastronômicas.

Funciona de segunda a sexta-feira, das 10 às 16 horas. E aos domingos, das 9 às 17 horas. Mais informações: www.visitspitalfields.com.