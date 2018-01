Londres entra no clima em parques e no Tâmisa

Basta um passeio às margens do Rio Tâmisa durante o mês de dezembro para perceber quantas famílias, amigos e casais se reúnem no Cologne Christmas Market, montado do fim da tarde à noite no Southbank Center (southbankcentre.co.uk).

Rodeado pelas principais atrações turísticas da cidade, como o Parlamento, o Big Ben e a London Eye, o mercado com estilo e gastronomia alemães é um dos mais festejados e funciona até a véspera de Natal. Por estar numa região de grande circulação, suas mais de 60 barracas de madeira recebem diariamente milhares de pessoas que encontram ali opções de presentes incomuns, como gorros e chapéus irreverentes - que o vento frio torna ainda mais atraentes - e canecas de design inusitado. Além de boas salsichas e cervejas.

No coração do célebre bairro de Notting Hill, o Portobello Market (portobellomarket.org) tem fama de oferecer bons preços e vendedores dispostos a ceder à barganha. Objetos de decoração natalina com design divertido são encontrados sem dificuldade. Roupas e antiguidades são garantia de bons presentes.

Outro endereço esperto de compras é o Spitafields Market (www.spitalfields.co.uk), que reúne o ano todo lojinhas independentes e descoladas que entram em clima natalino quando chega dezembro. Roupas e obras de arte se unem a itens de decoração da época. Por ali se escondem pequenos restaurantes de jovens e criativos cozinheiros.

Parque temático. Sem folhas, por conta do inverno, as árvores do Hyde Park são o ingrediente que dá o clima de sonhos ao Winter Wonderland (hydeparkwinterwonderland.com), uma mistura de mercado e parque de diversões que fica por ali até 3 de janeiro. Para crianças e corajosos há atrações desde um simples carrossel até brinquedos que aceleram e deixam de cabeça para baixo - cada atração custa entre 5 e 8 libras (R$ 14 a 22). Se estiver atrasado com os presentes, há artesanato para agradar à família toda. Para comer e se esquentar, aprecie a boa variedade de waffles e cidra quente.

Garantia de boas risadas e momentos memoráveis, os rinques de patinação são destaque tanto no Hyde Park quanto nos jardins do imponente prédio do Museu de História Natural (nhm.ac.uk). Deslizar nas pistas custa a partir de 8 libras (R$ 22).