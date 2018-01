Londres - Henrique VIII e Ana Bolena

"As demonstrações de seu carinho são tais, e as belas palavras de sua carta são tão cordialmente redigidas, que elas realmente me obrigam a honrar, amar e servir-lhe para sempre …"

--Henrique VIII para Ana Bolena, em 1528

O romance entre Ana Bolena e Henrique VIII, da Dinastia Tudor (1485-1603) mudou a história da Inglaterra. A cortesã foi a segunda esposa do monarca. Com medo de não ter herdeiros homens ao lado da primeira mulher, Catarina de Aragão, o rei pediu que a Igreja Católica anulasse seu casamento. Como não conseguiu, rompeu com o catolicismo e criou a Igreja Anglicana - assim, pode se casar com Ana Bolena.

Bolena também não teve filhos homens e foi alvo de uma conspiração da corte. Seu fim é trágico: foi decapitada na Torre de Londres por traição, adultério e incesto. Após sua morte, Henrique se casou mais quatro vezes; divorciou-se de duas de suas esposas, mandou decapitar outra e morreu por causa desconhecida antes da última. A violência do fim dos seus casamentos era o desfecho das paixões arrebatadoras que o rei nutria por cada uma de suas mulheres.

Para Ana Bolena, por exemplo, mandou reformar e decorar com as iniciais do casal o Great Hall do Hampton Court Palace (£ 23 ou R$ 96, bit.ly/hamptoncourtuk), em Molesey, a 27 km de Londres. O palácio é um marco para a dinastia Tudor e era o preferido do monarca. Visitá-lo é, portanto, uma forma de compreender melhor esse tempo.

Mas não deixe de ir a outros pontos de Londres, o passeio é como uma caça ao tesouro por indícios dessa era inglesa. Comece por Greenwich. Lá ficava Palácio Placentia, local de nascimento de Henrique VIII, e que hoje dá lugar à Universidade de Greenwich (http://bit.ly/greenwichuk; aberto ao público). É um passeio diferente, com carga histórica, mas também uma forma de conhecer mais a rotina dos universitários londrinos. Aproveite para visitar o parque (bit.ly/parkgreen) e o meridiano de Greenwich, bem próximos dali.

Outro passeio mais que obrigatório é a Torre de Londres (£ 28 ou R$ 117; bit.ly/torrelon). Além de local de execução de duas das esposas de Henrique VIII, a propriedade, que hoje funciona como museu, testemunhou diferentes períodos da história da Inglaterra. Serviu de lar para Henrique VIII, funcionou como zoológico, prisão e atualmente abriga as armaduras do mais famoso rei Tudor e as joias reais da Família Real Britânica.

