Londres tem tirolesa perto de Big Ben e tour interativo em Palácio

O verão já chegou no Hemisfério Norte e com ele o anúncio de algumas atrações para as férias. Em Londres, capital da Inglaterra, o destaque vai para dois passeios: a tirolesa no parque Archbishop, perto do Big Ben e da London Eye, e o tour com audioguia interativo no Whitehall, o palácio perdido.

Para quem se interessar pela tirolesa, ela começa a funcionar a partir do dia 6 de julho e vai até o dia 1º de outubro. Os ingressos já estão à venda pelo site com horário agendado e custam a partir de £22,50 ou R$ 97. É necessário ter no mínimo 1,2 m de altura e pesar no máximo 120 quilos para voar na tirolesa. Menores de 8 anos de idade não têm entrada permitida e até os 16 anos é preciso estar acompanhado de adultos (um adulto pode ser o supervisor de até três crianças). O voo dura 30 segundos e fica a 30 metros do chão, ou como os ingleses poderiam medir: a uma altura de nove ônibus de dois andares empilhados. A velocidade atingida é de 80 km/h. Quem topar aceitar o passeio radical terá vista privilegiada do rio Tâmisa, passando pelo Big Ben e pela London Eye. Chegue com 30 minutos de antecedência.

Agora, quem estiver à procura de um passeio mais cultural, pode visitar o Whitehall, o palácio perdido. Bom, a bem dizer dá para conhecer fisicamente apenas o que restou dele, já que grande parte de sua estrutura foi destruída pelo Great Fire, o grande incêndio de 1698. Mas há um grande diferencial. A partir do dia 11 e até o dia 5 de setembro, o tour poderá ser feito com uma espécie de audioguia interativo.

Explore the hidden history of the largest palace in Europe, Whitehall Palace, 300 years after it was destroyed. The Lost Palace invites you on a journey through modern streets as you hear, touch and feel the past. Selected dates 11 July - 5 September. Find out more and book here: http://bit.ly/TheLostPalace #TheLostPalace Uma publicação compartilhada por Historic Royal Palaces (@historicroyalpalaces) em Jun 24, 2017 às 2:32 PDT

Funciona da seguinte forma: com um dispositivo portátil em mãos, os visitantes poderão escutar as informações de atrações e pessoas que foram importante na história do Whitehall, que há 300 anos já foi o maior castelo da Europa. Não são descrições simples. Você poderá escutar a encenação de diálogos que aconteceram nos locais e até ensaiar uma luta de esgrima, aumentando virtualmente a área visitada. O passeio dura 80 minutos e se passa na maior parte do tempo fora do Banqueting House (única estrutura remanescente do Palácio), no espaço que costumava ser ocupado pelo Whitehall. Ingressos custam £ 12 (R$ 51,65) e incluem entrada para o Banqueting House. Recomenda-se chegar 15 minutos antes do início do tour.

