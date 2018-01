Longe da areia, um vasto menu cultural

Se engana quem pensa que as boas atrações de Fort Lauderdale estão todas à beira-mar. Cinemas, shows, teatros e galerias fazem parte do vasto menu cultural da cidade. O maior atrativo, sem dúvida, vem do palco do Broward Center for Performing Arts, responsável por trazer ao balneário grandes produções da Broadway.

O site (que, acredite, tem conteúdo também em português) mostra a programação completa com as próximas apresentações de teatro adulto e infantil, além de musicais e shows. A suntuosa casa se prepara para exibir nos próximos meses musicais como Legalmente Loira e O Fantasma da Ópera.

O Broward Center faz parte do Riverwalk, área de 22 quarteirões repleta de opções de entretenimento. Fica bem no centro de Fort Lauderdale, às margens do New River. Ou seja: um convite para esticar a noite do teatro para um restaurante ou, para aqueles que tiverem fôlego, até alguma casa noturna nas redondezas.

Prefere uma opção mais silenciosa? Siga então para o Museu de Arte de Fort Lauderdale, cujo acervo contém mais de 6 mil obras. Boa parte reflete a influência caribenha na Flórida, visível inclusive nos trabalhos de artistas cubanos.

Uma simpática senhora comanda o passeio por construções antigas no Fort Lauderdale History Center. Tudo em ótimo estado de conservação. Assim, fica fácil para o visitante observar os detalhes e entender a rotina dos homens e mulheres que desbravaram a região, no início do século 19.

FAÇAM SUAS APOSTAS

Antes de os colonizadores chegarem, Fort Lauderdale era habitada pelos índios seminoles. A cidade ainda mantém os laços com esse povo: pertence a eles o espaço onde foi construído o Hard Rock Cassino, conhecido ponto de entretenimento do condado de Broward.

É como se houvesse ali um pedacinho de Las Vegas. Máquinas caça-níquel? São pelo menos 2.300. Há, ainda, 87 mesas de jogos como blackjack (conhecido aqui como 21) e bacará, além de salas separadas para pôquer. Ah, só pode tentar a sorte quem tem mais de 21 anos.

Se apostar não for a sua praia, dê ao menos uma voltinha por ali. Há diversas relíquias do rock estampadas nas paredes, como roupas e discos originais do eterno rei Elvis Presley. Depois, você pode matar a fome em um dos restaurantes ou no tradicional Hard Rock Café.

Broward Center for Performing Arts: www.browardcenter.org

Fort Lauderdale History Center: www.oldfortlauderdale.org; entrada a US$ 10

Museu de Arte: www.moaflnsu.org; entrada a US$ 10

Seminole Hard Rock Casino: www.seminolehardrockhollywood.com