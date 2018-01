Longe das polêmicas de Trump, Obama aparece em vídeo curtindo as férias em ilha privada e de luxo

Distante temporariamente das medidas polêmicas que o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem tomado, Barack Obama curte muitíssimo bem suas férias nas Ilhas Virgens Britânicas, ao lado da família. O local escolhido foi a ilha privada Necker. Apesar de a administração do local fazer questão de manter a privacidade do ex-presidente, sem dar qualquer informação sobre sua estadia no resort, alguns internautas compartilharam fotos e até um vídeo de Obama por lá, no melhor estilo despojado e simpático.

Obama's on vacation with the hat backwards. He's never coming back. pic.twitter.com/RUakcwwgtT — Philip Lewis (@Phil_Lewis_) 1 de fevereiro de 2017

CONHEÇA A ILHA ONDE A FAMÍLIA OBAMA ESTÁ