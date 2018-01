Longe de casa para aprender e se divertir

Inglês com visita às locações de Crepúsculo ou aula de futebol no Manchester City. Italiano com música ou moda. Curso de inglês e vela em águas neozelandesas. Cada vez mais variadas e criativas, opções para fazer intercâmbio no exterior há muito não estão limitadas ao curso de línguas e ao emprego temporário como babá para ajudar nas despesas. Embora tais programas básicos continuem a atrair muitos brasileiros, hoje é possível aliar o estudo de um idioma a praticamente qualquer interesse específico ou hobby.

E nada disso depende de idade. Programas como o que combina curso de francês com aulas de gastronomia na prestigiada Le Cordon Bleu, em Paris, são pensados sob medida para adultos. Caso do tradutor Ramon de Souza que, aos 36 anos, acaba de passar dez meses entre panelas e fogões na escola parisiense. "Foi uma formação técnica e cultural. O curso abriu um novo mundo pela comida", conta.

Como ele, outros 220 mil brasileiros fizeram algum tipo de curso fora do País no ano passado, segundo a Belta, entidade que reúne agências de intercâmbio do País. A expectativa é ultrapassar os 280 mil alunos até o fim de 2012. Tudo graças à variedade: é possível escolher de curso com foco em áreas profissionais, como inglês médico ou para negócios, até o clássico ensino médio.

Para quem não pode ou não quer esbanjar, o dueto trabalho e estudo continua sendo opção imbatível. Nos Estados Unidos, é possível trabalhar até 20 horas semanais com visto de turista. Inglaterra e Austrália têm programas de trabalho para universitários de hotelaria e turismo. E, embora as meninas ainda sejam maioria, jovens de ambos os sexos podem se candidatar a au pairs (babás) em vários países.

Na ponta da língua. Melhorar a performance no idioma escolhido continua sendo objetivo central do intercâmbio - mas o inglês divide, cada vez mais, espaço com o espanhol, francês, italiano e até mandarim. E, como estudantes de todas as idades, hoje, também buscam imersão cultural, diversão e experiências ímpares, lugares menos manjados como a China entraram no radar dos brasileiros.

Reflexo do mundo globalizado e do mercado de trabalho cada vez mais competitivo. "A pessoa se torna mais flexível, criativa e sociável, aberta a correr riscos, tomar decisões e pensar além do convencional", diz Eduardo Heidemann, diretor da agência Travel Mate.

Turistar é preciso. Viajar é parte indispensável dos programas de intercâmbio atuais. Afinal, ninguém vai tão longe para se limitar a conhecer o caminho entre sua casa temporária e a escola. Tanto que há até cursos com aulas de segunda a quinta-feira: a sexta serve para prolongar o fim de semana. Porque, além dos novos conhecimentos, aquela foto obrigatória no monumento mais famoso do pedaço também não pode faltar na bagagem de volta. Versão adulta Foi-se o tempo em que intercâmbio era sinônimo de high school (ensino médio). Com propostas tão variadas quanto podem ser os interesses do público adulto, os programas atuais estenderam o conceito - e o intercâmbio ganhou outros significados: enriquecimento cultural, troca de experiências e, sim, dias de descanso. Afinal, é perfeitamente possível se dedicar ao seu hobby - música? gastronomia? moda? - e ainda melhorar a fluência em um idioma. Sem sacrificar os momentos de lazer, dedicados apenas a conhecer a cidade ou seus arredores e, se for o caso, se esticar na areia da praia sem pensar em mais nada. Até a próxima aula, claro.

1. Gastronomia

Uma das escolas de culinária mais prestigiadas do mundo, a Le Cordon Bleu, em Paris, oferece cursos de longa e curta duração. As aulas em francês são para cozinheiros profissionais e amadores. E as lições podem incluir receitas francesas clássicas, contemporâneas, doces... Desde 6.350 (R$ 16.282) com a SIP Travel (siptravel.com.br).

2. Design

Entre os cursos de verão do Istituto Marangoni (foto), com três semanas de duração, você pode optar por design de móveis, produtos ou moda, para se especializar ou apenas ter um contato inicial com os assuntos. E tudo isso em Milão, a cidade que respira moda e design. A partir de 4.900 (R$ 12.564) por pessoa. Não inclui aéreo e refeições. Na STB (stb.com.br).

3. Liderança

O curso de gestão e liderança da Universidade da Califórnia, oferecido no câmpus de Berkeley, tem duração de dois meses. Para se inscrever, é preciso ter graduação completa, pelo menos dois anos de experiência profissional e fluência em inglês. A partir de US$ 6.500 (R$ 13.245), mais US$ 850 (R$ 1.732) pela hospedagem, sem aéreo. Na CI (ci.com.br).

4. Inglês

O curso em Saint Julian, em Malta, ensina inglês britânico a maiores de 40 anos – com merecidas pausas para curtir o sol, as praias de areias brancas e as águas do Mar Mediterrâneo. Com 4 semanas de duração (há opção de estender o período), custa desde US$ 2.200 (R$ 4.483) e inclui hospedagem em casa familiar, café da manhã e jantar de segunda a sexta-feira. Com a EF (ef.com.br).

5. Música

Melhore os conhecimentos e a pronúncia em italiano com noções de música durante duas semanas de aulas em Florença ou Roma. Os professores são músicos que ensinam a língua e treinam a audição, compreensão e escrita. Com acomodação em casa de família, a partir de 1.195 (R$ 3.064) na CI (ci.com.br).

6. Tango

Nos intervalos das aulas de espanhol, o aluno participa de um curso intensivo de tango, a tradicional dança portenha, na escola Coined – em Buenos Aires, claro. Com hospedagem em quarto duplo em residência estudantil e café da manhã, o programa com duas semanas de duração custa desde US$ 780 (R$ 1.589), sem aéreo. Da SIP Travel (siptravel.com.br).

Boas opções para os jovens

Férias

San Fernando Valley, EUA

Em 22 dias, jovens de 16 a 21 anos estudam inglês na Northridge University, em San Fernando Valley, nos arredores de Los Angeles

Preço: US$ 6.480 (R$ 13.204), com aéreo, acomodação em apartamento estudantil e passeios. Na Forma Family (formafamily.com.br).

Salamanca, Espanha

Duas semanas em Salamanca para quem tem a partir de 10 anos, com aulas de espanhol, atividades culturais, esportivas e passeios

Preço: 1.600 (R$ 4.102), hospedagem em moradia estudantil, sem aéreo. Na STB (stb.com.br).

Vancouver, Canadá

Fãs da saga Crepúsculo podem mesclar três semanas de aulas de inglês no Canadá com visitas às locações dos filmes, como a casa e a escola dos protagonistas

Preço: 3.929 dólares canadenses (R$ 7.792), sem aéreo. Na CI (ci.com.br)

Manchester, Inglaterra

Meninos e meninas podem conhecer a rotina e treinar em um grande clube europeu, o Manchester City, além de aperfeiçoar o inglês

Preço: R$ 15.007, com aéreo, acomodação por 15 noites e refeições. Na TAM Viagens (tamviagens.com.br).

Ensino médio

Nova Jersey, EUA

Um semestre frequentando uma genuína escola pública americana, como as de filmes, na Atlantic City High School, em Nova Jersey. Garante equivalência no currículo brasileiro

Preço: US$ 8.560 (R$ 17.443). Na Experimento (experimento.org.br)

Krefeld, Alemanha

Seis meses ou um ano do ensino médio em escola pública de cidades alemãs, como Krefeld

Preço: desde US$ 6.250 (R$ 12.736), com acomodação em casa familiar e duas refeições por dia. Sem aéreo. Na STB (stb.com.br)

Keri Keri, Nova Zelândia

Um semestre de ensino médio na cidade de Keri Keri, na Ilha Norte. O estudante terá ainda um curso aprofundado de vela Preço: R$ 30.742, com acomodação em casa de família, sem aéreo. Na CI (ci.com.br)

Idiomas

Nova York, EUA

Inglês com duração de 4 a 12 semanas, com aulas de segunda a quinta-feira

Preço: desde US$ 2.600 (R$ 5.298), sem aéreo. Na Travel Mate (travelmate.com.br)

Pequim, China

Curso intensivo de 4 semanas de mandarim em Pequim

Preço: US$ 2.300 (R$ 4.686). Com acomodação em residência estudantil e duas refeições por dia. Da TGK Students (tgkstudents.com.br)

Trabalho

Detroit, EUA

Estude e trabalhe como baby-sitter, com salário semanal de US$ 195. Para jovens entre 18 e 26 anos - inclusive homens

Preço: R$ 1.749, com aéreo, um ano em casa de família e alimentação. Na Cultural Care (culturalcare.com.br)

Dublin, Irlanda

São 20 horas semanais de aulas de inglês durante seis meses no Eden College, em Dublin. O semestre seguinte é para trabalhar na Irlanda

Preço: 2.050 (R$ 5.256), sem aéreo. Na BEX Intercâmbio (bexintercambio.com.br)

Cidade do Cabo, África do Sul

O trabalho em projetos com animais e meio ambiente, perto da Cidade do Cabo, é voluntário. E você estuda inglês

Preço: a partir de US$ 1.745 (R$ 3.555), na Experimento (experimento.org.br)