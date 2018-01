Lourdes em festa No público, contado aos milhares, as expressões vão do profundo êxtase ao indisfarçável sofrimento. Reações de emoção e respeito que se manifestam quando as mãos tocam a pedra da gruta onde a adolescente Bernadette Soubirous viu a Virgem Maria, entre fevereiro e julho de 1858. Ou diante da grandiosidade dos Santuários Nossa Senhora de Lourdes.