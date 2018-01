Louvre inaugura 'véu' sobre nova ala islâmica Depois da pirâmide de I. M. Pei, o Museu do Louvre ganhará outra formidável estrutura de vidro e metal, desta vez no formato de véu com reflexos dourados. Instalado no pátio Visconti, perto do Rio Sena, a estrutura cobrirá a nova ala que vai abrigar toda a coleção islâmica do museu francês - estimada em mais de 18 mil peças. A previsão é que o espaço esteja concluído em maio deste ano.