Low cost: modo de usar

O surgimento das companhias aéreas de baixo custo revolucionou a aviação na Europa. Nomes como a irlandesa Ryanair e a britânica EasyJet se transformaram em megacompanhias pan-europeias, que operam inúmeras rotas fora de seus países de origem. O esquema funciona à perfeição para quem mora na Europa e faz viagens curtas. No entanto, para quem sai do Brasil com um itinerário picadinho, as low cost nem sempre são a melhor solução. Antes de fechar a sua passagem intercontinental e sair comprando voos low cost a torto e a direito, faça seu dever de casa:

PESQUISE OS PREÇOS REAIS

As pechinchas inacreditáveis - como voos por 10 euros ou 15 euros - ainda existem, mas só estão ao alcance de quem recebe os alertas de ofertas por e-mail (é preciso cadastrar-se nos sites) e pode decidir viagens na base do impulso. Pela minha experiência, é difícil voar por menos de 70 euros (US$ 100). Pesquise nas datas exatas em três sites: Skyscanner.net (metabuscador que traz todas as low cost, exceto Ryanair), www.Ryanair.com e www.Kayak.com (para descobrir se há companhias convencionais com tarifas promocionais na mesma rota).

CONFIRA O AEROPORTO

Algumas low cost - sobretudo a Ryanair - usam longínquos aeroportos secundários, aonde se chega apenas por ônibus especiais que nem sempre se encaixam exatamente no seu horário de check-in. Informe-se sobre a distância e o transporte (todos os sites têm uma seção sobre como chegar a cada aeroporto) e veja se a economia compensa o acréscimo de tempo.

PEGUE LEVE

Com exceção da Air Berlin, todas as low cost cobram pelo despacho de bagagem - normalmente 10 pela primeira mala. Excedendo o limite (de 15 quilos na Ryanair e na Wizzair, e 20 quilos nas demais), a multa é pesada: desde 9 por quilo na EasyJet até 15 euros na Ryanair.

CONEXÃO, NÃO!

Nunca programe um voo low cost como conexão para seu voo de chegada à Europa ou de volta ao Brasil. Como não há vínculos entre as duas companhias, se um voo atrasar, você perde a passagem do voo seguinte. Use um agente de viagem para montar sua passagem intercontinental chegando à Europa por uma cidade e voltando ao Brasil por outra. (Ou então programe um pernoite na ida e outro na volta, para não dar chabu).

RENTABILIZE SUA PASSAGEM

As passagens intercontinentais contêm "gorduras" que podem ser usadas para viabilizar voos intraeuropeus por tarifas bem razoáveis - usando aeroportos principais, mantendo o seu limite de bagagem e com alguma assistência em caso de atraso. Ao examinar o seu roteiro, um agente de viagem pode achar uma classe tarifária que permita desdobrar sua passagem em mais voos. Peça um orçamento e compare com a sua pesquisa nas low cost (não esqueça de converter tudo para dólar). Você pode ter uma boa surpresa.