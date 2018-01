Lua de mel em agosto

Vamos casar no fim de agosto de 2017 e estamos planejando a lua de mel. Onde vale a pena passar 9 dias, excluindo Estados Unidos, França, América do Sul e América Central? Pensamos num safári na África do Sul. Quais seriam outras boas opções?

Danilo, São Paulo

A melhor época para um safári na África do Sul é no inverno, entre maio e setembro; quanto mais tarde em agosto, menos frio fará. O Kruger Park está a 5 horas de estrada de Johannesburgo. É possível se hospedar em hotéis ou pousadas mais em conta e fazer game drives (os passeios em busca dos animais) na área pública do parque (normalmente, são mais baratos), ou se hospedar num lodge de luxo em reservas privadas adjacentes ao parque, onde vocês cruzarão só com bichos, não com outros turistas. Se o orçamento permitir, pesquise lodges na reserva Sabi Sabi. Fique quatro noites. Complemente com duas noites em Johannesburgo e três na Cidade do Cabo, ou três noites em Johannesburgo, intercaladas com duas noites em Victoria Falls, no Zimbábue (1h40 de voo).

Em agosto, quando a Europa do Sul e a do Leste ficam quase intransitáveis de tantos turistas, é o momento de curtir os países do centro e do norte do continente com temperaturas agradáveis e clima um pouco menos instável que o habitual.

Considerem uma dobradinha entre Londres (6 dias) e Edimburgo (3 dias; usem o trem entre as duas cidades). Ou um circuito entre Amsterdã (4 dias), Gent (2 dias; visitem Bruges), Bruxelas (1 dia) e Colônia (2 dias). Uma viagem entre a Rota Romântica e Munique, quem sabe? Voem a Frankfurt, fiquem em Rothenburg ob der Tauber (2 noites; façam pit-stop em Würzburg), Füssen (1 noite) e Munique (4 noites; façam bate-volta a Salzburg).

Normalmente pensamos na Suíça no inverno, mas o país é ainda mais encantador no verão: voem a Zurique e sigam direto a Interlaken, para 2 noites. Desçam a Lucerna (com pit-stop em Berna) para 3 noites. Peguem o Wilhelm Tell Express (uma combinação de barco e trem) até Lugano, para 2 noites. Subam com o Bernina Express, o mais bonito dos trens panorâmicos suíços, até St. Moritz, para 1 noite. Durmam a última noite em Zurique.

O verão do Hemisfério Norte também é a época ideal para ver as paisagens normalmente geladas da Escandinávia e do Canadá. O roteiro Norway in a Nutshell mostra o melhor da Noruega e pode ser feito com pernoites em Oslo (3), Flam (2), Voss (1) e Bergen (3). No Canadá, voem a Calgary, passem 2 noites em Banff, 2 em Jasper, 2 em Whistler e 3 em Vancouver.