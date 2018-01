Lugar bom e pouca fila na Broadway? Confira

BONS HORÁRIOS PARA COMPRAR

O período entre 17h30 e 18 horas é o melhor para comprar seus ingressos na TKTS da Times Square com o menor tempo de espera possível. Nesse horário quase nunca há fila - ou elas são curtas - porque a maioria das pessoas chega quando as cabines abrem. O fim da tarde tem ainda outra vantagem: é mais fácil encontrar ingresso para os espetáculos concorridos.

O clima influencia o tamanho das filas. Em tardes de sábado com tempo bom, os guichês sempre estarão cheios e a espera será inevitavelmente longa. Com neve ou em um dia gelado e chuvoso não há fila.

A TKTS tem outros guichês em Nova York, em South Street Seaport e no centro do Brooklyn, ambos bem menos procurados por falta de divulgação. Neles, as filas são sempre mais curtas. E o menor tempo de espera da rede é registrado no ponto de venda do Brooklyn.

CAMPEÕES DE BILHETERIA

Alguns espetáculos, como Wicked, Jersey Boys e The Lion King nunca têm ingressos com desconto disponíveis na TKTS. "Eles conseguem vender todas as entradas pelo preço cheio", diz Victoria Bailey. "Quando as vendas ficarem mais difíceis, acabarão também nos procurando." Isso garante sobrevida ao show, como ocorreu com Cats, diz ela. Quem tem faro para perceber quais montagens se tornarão hits pode assisti-las antes que virem fenômenos de popularidade, com preços lá em cima.

SEM INTERNET

Uma das missões do Fundo para o Desenvolvimento do Teatro, responsável pela TKTS, é promover e incentivar o debate sobre essa arte - o que é mais fácil no contato pessoal. Por isso os ingressos não são vendidos pela internet. Entre 30% e 35% dos compradores irão pela primeira vez à Broadway, diz Victoria Bailey. E, na fila, podem trocar informações, ouvir conversas e dicas minutos antes de fazer sua compra. Muitos chegam ao guichê perguntando quais espetáculos têm os melhores assentos ou os preços mais em conta - e decidem na hora.

ACHE OS MELHORES LUGARES

Não é lenda: quanto mais tarde você for ao guichê da TKTS, maiores são as chances de encontrar um bom assento para assistir ao seu espetáculo preferido. Isso ocorre porque, quando o movimento diminui nas bilheterias dos próprios teatros, entre 16h30 e 17 horas, os produtores enviam os ingressos para serem vendidos com desconto porque sabem que sempre haverá clientes na fila, à espera.