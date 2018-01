Lugar onde as lendas viram história

A paisagem montanhosa, salpicada de ovelhas e castelos, parece adormecida numa lenda antiga. Estradinhas pedem licença para cortar o verde e a vista alcança um horizonte bucolicamente amplo. Cenário que ficaria até vazio, se não fosse a imaginação a preencher lacunas.

A pensar num tempo ainda anterior aos monumentais castelos, em que celtas celebravam a natureza, romanos construíam fortes e os cavaleiros do rei Artur percorriam aqueles campos levando à frente a bandeira do dragão vermelho, que continua como símbolo maior do País de Gales.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Estamos - e tudo nos faz lembrar disso - em uma terra onde a história ultrapassa a fronteira da realidade e se torna permeável a lendas e a elementos tão sutis quanto as poções de Merlin. O mago, aliás, teria nascido na pitoresca Carmarthen.

Veja também:

Entre uma cidadezinha e outra, fileiras de castelos medievais

Trekking, bike e canoagem

A capital que se reinventou

E Artur, rodado por toda a Grã-Bretanha - o que inclui, além de Gales, Inglaterra, Escócia e Irlanda do Norte. Sempre deixando em lagos, montanhas e cavernas mais uma fábula da Távola Redonda. Recheados com tanta fantasia, os campos de Gales ganham outra dimensão. A dimensão que merece um território povoado desde a pré-história. E que de bucólico nunca teve nem um hectare.

Tribos celtas chegaram ali por volta de 400 a.C., e se impuseram aos bretões não pela espada, mas pela força de sua cultura e de sua religião - algo como as músicas dos bardos e a metafísica dos druidas nos bosques. Tanto se misturaram que por muito tempo foi como se elas ali tivessem surgido.

Quando o Império Romano entrou em Gales, essa cultura estava sedimentada por quatro séculos de presença. Às casinhas redondas dos celtas se somaram impressionantes fortalezas, erguidas no alto de qualquer morro que valesse a empreitada (muitas serviram de fundação para os castelos medievais). Uma convivência nem sempre amigável. Na sequência, chegariam os ainda mais ferozes saxões, que já haviam dominado a Inglaterra e esbarravam no território galês.

Algumas dessas batalhas ocorreram no que é hoje o Parque Nacional Snowdonia, que guarda uma das paisagens mais bonitas de Gales, excelente para esportes radicais. O país tem mais duas áreas de preservação, Brecon Beacons, ao sul, e a litorânea Pembrokeshire, que de tão mágica estará em um filme de Harry Potter.

Artur venceu os saxões, que não chegaram ao país - e essa vitória ajudou a preservar a cultura celta, assim como o idioma local, que pouco se parece com qualquer outro que você já tenha ouvido (com incrível boa vontade, pode lembrar o alemão). Língua que está longe de morrer: cerca de 20% da população fala galês, além do inglês.

Governado por Londres desde 1536, Gales só conseguiu autonomia parcial em 1999. E hoje regulamenta vários setores a partir de sua assembleia, um prédio modernoso em Cardiff. A capital, por sua vez, se reinventou nas últimas décadas, em mais uma das boas histórias que você vai ouvir por lá. E os galeses costumam dizer que eles não dispensam uma boa história. Ou lenda, que seja.

CHARLES, O PRÍNCIPE

Tradição é tudo nos domínios da rainha. Com os títulos de nobreza não poderia ser diferente. Desde o século 14, o herdeiro do trono britânico é agraciado com a coroa de príncipe de Gales. O atual todos conhecem. Charles recebeu a honraria no Castelo Caernarfon, no norte do país, numa cerimônia vista pelo mundo todo. Assim como seu casamento com Diana. Mas isso já é lá outra história...

NA CASA DOS CELTAS

Os casebres redondos com teto de palha não são os originais. Mas foram erguidos sobre as fundações de uma vila fortificada da Idade do Ferro, encontradas depois de um cuidadoso trabalho arqueológico realizado no Parque Nacional de Pembrokeshire. Naquela época, a área era dominada pela tribo Deheubarth. Parêntesis histórico: especialistas acreditam que, em parte, os celtas desapareceram por não terem conseguido passar do estágio tribal para formar uma civilização. De um jeito ou de outro, não deixe de visitar Castell Henllys. E de rodar a reserva natural, famosa por seus penhascos à beira-mar e por suas praias. Sites: www.pcnpa.org.uk e www.castellhenllys.com.

MUSEU A CÉU ABERTO

St Fagans tem um acervo diferente. Em vez de quadros, estão lá uma igreja e casas de várias épocas, transplantadas de seus locais de origem, onde estavam ameaçadas de desaparecer, para uma grande área perto de Cardiff. A Vila Celta foi recriada com rigor. Grátis. Site: www.museumwales.ac.uk.

TESOUROS GUARDADOS

Mais conhecido por sua coleção de mestres impressionistas, o Museu Nacional de Cardiff tem uma galeria dedicada à Idade do Ferro. Lá você encontra peças como o artefato ao lado, muito provavelmente usado nos rituais pagãos dos celtas. Grátis. Site: www.museumwales.ac.uk.

COMO IR

Confira os preços de passagem aérea, passe de trem e pacotes turísticos para o País de Gales.

PASSAGEM AÉREA

O trecho SP-Londres-SP custa a partir de R$ 2.167 na British Airways (4004-4440). Até Cardiff é preciso ir de trem. Na Great Western Trains (www.firstgreatwestern.co.uk), o bilhete de ida e volta custa a partir de 25 libras (R$ 81)

PACOTES*

US$ 1.204: 6 noites em Cardiff com café. Com o Submarino Viagens (4003-9888; www.submarinoviagens.com.br)

US$ 1.786: 4 noites em Cardiff. Inclui city tour. Com a Keith Prowse (0--11-3167-2757; www.keithprowse.com.br)

US$ 2.058: 9 noites entre Londres, Cardiff e Swansea. Com café, passeios e passes de trem. CI (0--11-3677-3600; www.ci.com.br)

US$ 3.616: 9 noites entre Londres, Cardiff, Waterford, Killarney e Dublin. Com café e passeios. Na Monark Turismo (0--11-3235-4336; www.monark.tur.br)

US$ 3.701: 9 noites entre Londres, Cardiff, Waterford, Killarney e Dublin. Com café e passeios. Na Natural Mar (0--11-3236-4949; www.naturalmar.com.br)

*Preço por pessoa em quarto duplo, com aéreo

Viagem a convite do VisitBritain (www.visitbritain.com.br), do VisitWales e da British Airlines