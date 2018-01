Quais são os melhores lugares para ir em 2013?

Renata Pertinetti, por e-mail

"Well, my dear, espero não soar muito inespecífico, mas vou tentar ajudá-la. Primeiro: os que você não conhece e deseja, desde sempre, visitar. Lugares que, de uma maneira ou de outra, povoaram seus sonhos, a partir de livros, filmes ou histórias ouvidas de amigos. Unfortunately, a ordem entre as viagens é você mesma que terá de estabelecer. Se estiver difícil, darling, talvez valha a pena optar pela ordem alfabética. Ou pelos destinos que mais combinam com a estação do ano em que você vai partir. Ou, still, pelos que, de uma maneira ou de outra, estiverem sendo oferecidos a preços vantajosos.

Proponho, as well, que sua segunda opção seja percorrer, novamente, os lugares em que já esteve e marcaram sua memória com a força de uma tatuagem. Há um grande fenômeno na redescoberta: as coisas parecem modificar-se. Aumentam de tamanho ou tornam-se mais frágeis dependendo do que sua alma registrou na primeira vez. Quase sempre, I must say, tornam-se melhores porque o ato de rever é um choque de forças entre o prazer da lembrança e a beleza da realidade, resultando em uma terceira e novíssima sensação.

Se você optar por esta segunda hipótese, escolha a viagem a seu gosto. Talvez seja conveniente voltar a algum lugar onde você fez amigos e revisitá-los. Ou, justamente ao contrário, buscar novas amizades em destinos que lhe agradaram, mas permaneciam despovoados em suas referências.

Há uma terceira indicação que julgo importante mencionar: voltar para lugares que, por algum motivo, acabaram decepcionando.

Let me explain: a primeira vez em que fui à Paris, fiquei muito infeliz. Chovia o tempo todo e havia obras ruidosas em frente ao lugar em que estive hospedado. Minhas escolhas gastronômicas foram, my God, completamente inadequadas e a cidade parecia tomada de um mau humor endêmico. É claro, dear Renata, que o mal-humorado era eu. Eu não podia, however, acreditar que a cidade com mais apaixonados em todo o planeta fosse aquilo que vi e senti em minha primeira incursão. E desde que voltei a visitá-la, do jeito certo, com o tempo certo e as pessoas certas, fui obrigado a admitir que, despite the french people, Paris é a mais bela das cidades.

Por último, darling, tente viajar sem usar qualquer critério que não o da curiosidade. Os destinos, quase todos, têm o dom de surpreender. É claro que você pode, também, seguir as dicas de alguma revista ou de algum cronista. Eles adoram sugerir lugares que serão especialmente interessantes em algum ano determinado. Lembro, however, que você estará fazendo as viagens deles e não as suas, ainda que isso possa ser ótimo.

Enfim, relendo minhas recomendações, reparo que acabei sugerindo uma lista tão ampla quanto nosso próprio planeta. A sua sorte é que, depois de 2013, vem 2014 e 2015, and so on.

And, well: o futuro foi feito para viajar!"

É O HOMEM MAIS VIAJADO DO MUNDO.

ELE ESTEVE EM 183 PAÍSES E

16 TERRITÓRIOS ULTRAMARINOS