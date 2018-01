Lugares para ver antes de morrer

Mr. Miles: quais são os lugares que o senhor ainda precisa conhecer antes de morrer?

Lucas Belintov, por e-mail

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Well, my friend: sua pergunta me parece inspirada nessas estranhas listas que estão na moda: '500 lugares para conhecer antes de morrer', '100 endereços escondidos de Nova York', '250 vulcões que ainda não explodiram nesta década no Chile', '150 obras do British Museum que foram retiradas de outros países', '425 tipos de chá da China Oriental'. Vou lhe dizer uma coisa: estou farto desses clichês e, therefore, ainda vou publicar o meu próprio livro '150 chatos que passam a vida transformando emoções em números'. Don't you agree?

However, respondendo à sua questão, gostaria de deixar algumas coisas claras para você e os demais leitores. Gozo de saúde perfeita (exceto pelas recidivas da malária que adquiri no antigo Congo belga), sinto-me extraordinariamente bem, tenho amigos em todas as partes do planeta e uma vida um tanto peregrina que, nem por isso, me faz perder a sensação do que é um lar. The world is my home, anoto receoso, na esperança de não soar piegas, mas com a certeza de que estou sendo verdadeiro.

Em outras palavras, morrer não faz parte de meus planos imediatos ou futuros. Vive mais tempo quem gosta mais da vida, I presume. E, of course, quem não se mete na dos outros.

Algum dia - se aquilo que acontece aos outros se confirmar -, talvez eu também tenha de deixar de existir. Será, unfortunately, o fim da jornada. Mas, mesmo que, como Matusalém, eu viva 969 anos (quem sabe um pouco mais porque a humanidade está se tornando mais longeva), eu não seria capaz de responder à sua pergunta.

Quero conhecer o outro lado de cada rio, o fim de cada floresta e o topo de cada montanha. Quero dobrar todas as esquinas e percorrer cada trilha, já que, se elas existem, é porque levam a algum lugar. Quero aspirar todos os perfumes, porque eles vêm das flores e as flores dizem da terra mais do que qualquer manual. E o mesmo quero dos sabores, das pessoas, dos nascentes e poentes em cada estação do ano.

Sou, as you see, um bocado ambicioso, mas essa ambição não tem a ver com dinheiro, poder ou arrogância. Quero, pela simples vontade de querer, andar pelo mundo um dia após o outro. E, por mais que eu o faça, jamais chegarei a conhecer tudo o que há por aí. Pois, ainda que eu fosse imortal, restaria sempre a chance de começar a jornada de novo. Porque os caminhos, as gentes, as cidades e tudo o mais - eles mudarão e eu mesmo mudarei. And, of course, essas são as condições que tornam a existência tão fascinante. Don't you agree?"

É O HOMEM MAIS VIAJADO DO MUNDO.

ELE ESTEVE EM 183 PAÍSES E

16 TERRITÓRIOS ULTRAMARINOS