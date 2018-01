Não havia mesmo lugar mais adequado para tal momento de iluminação. A região de Luján de Cuyo, a cerca de 25 quilômetros da capital Mendoza, é o berço da uva malbec na Argentina, da própria vitivinicultura no país e de sua primeira Denominação de Origem Controlada.

Com pelo menos 35 vinícolas abertas ao turismo, Luján de Cuyo é uma área de vastas e planas paisagens cobertas de vinhedos - passear de bicicleta é uma bela alternativa. Os Andes estão ali, não tão próximos quanto no Vale do Uco, mas ainda nitidamente à vista.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As opções de hospedagem são de sonhos. O espaço onde foi servido o almoço na Terraza de Los Andes é a sala de estar da linda pousada de seis quartos que fica dentro da vinícola (diária desde US$ 300 ou R$ 714). O almoço em quatro passos, harmonizado com vinhos da linha reserva, custa 420 pesos (R$ 120), agendado.

No hotel em que fiquei hospedada em Luján de Cuyo, a estrela é o haman, uma versão de banho turco. Consiste em um circuito que alterna sessões de sauna, esfoliações e imersões na piscina quente, que o hotel Entre Cielos abre também a quem não está hospedado, por a partir de 275 pesos (R$ 78).

Uma das 16 elegantes habitações fica no vinhedo. Gostei mais dos quartos no prédio principal do hotel (desde US$ 295 ou R$ 707, com café e haman). O meu tinha vista para a piscina.

Um dos hotéis mais cobiçados de Luján de Cuyo, o Relais & Chateaux Cavas Wine Lodge (cavaswinelodge.com; desde US$ 375 ou R$ 898) tanto pode ser opção de hospedagem quanto de passeio. Os chalés com terraço no alto ficam espalhados pelo vinhedo. O spa é aberto ao público - o pacote de vinoterapia com 2h30 de duração custa 1.100 pesos (R$ 311). No pequeno e suavemente iluminado restaurante, a comida é harmonizada com os ótimos vinhos da bodega do hotel. Cada prato custa de 80 a 279 pesos (R$ 23 a R$ 77). É preciso reservar.

Para um quê de exclusividade, a bodega Casarena (casarena.com; 50 pesos ou R$ 15) não costuma ser lembrada por brasileiros. Mas a visita, intimista e informal, é das mais simpáticas da região. E o restaurante Mun, de cozinhas asiática e argentina, o mais bonito de Mendoza. / M.N.