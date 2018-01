Você até pode passar a madrugada nos cassinos. Mas acorde: a verdadeira ação noturna de Vegas ocorre nos nightclubs. É para esses espaços quentíssimos que seguem multidões de jovens ricos, famosos e afoitos por calor humano. Esqueça, portanto, dados, cartas e roletas. Coloque o modelito e o perfume mais provocantes e boa sorte.

Com você chegarão mulheres de microvestidos e homens elegantes. O clima de exibição começa na fila e atinge o ápice nas pistas de dança. Pode apostar: ninguém vai embora antes do amanhecer. E, na saída, quem quiser ainda pode jogar em algum cassino.

As discotecas e os shows do momento ficam todos dentro dos hotéis. Abaixo, a nossa seleção dos lugares com mais sex-appeal. Caia em tentação - e depois tire suas conclusões.

Atmosfera quente

O vermelho da decoração prende o olhar. Com mais atenção, você repara nas poltronas de veludo e nos inúmeros postes onde strippers levam o público à loucura com seus rodopios. As garçonetes desfilam com centímetros de roupa. O público, também - vista o seu melhor modelo. No Tryst, do Wynn (na foto), tudo contribui para o único objetivo: atiçar o sex-appeal. Abre de quinta-feira a domingo. Entrada: US$ 30 (R$ 69). Site: www.trystlasvegas.com.

Grande cena

Os donos-celebridades Celine Dion, Andre Agassi, Steffi Graf e Shaquille O?Neal e o DJ residente AM garantem um público de "alta voltagem" no Pure, dentro do Caesars Palace. A maior casa noturna de Las Vegas, com quatro ambientes e um terraço ao ar livre debruçado na Strip, é frequentada por todo mundo que é alguém (ou pensa que é).

Vista-se para impressionar e comece o jogo de sedução ainda na fila. Não é fácil suportar a multidão na pista de dança, nem a vontade de estar com os VIPs nos lounges repletos de garrafas Veuve Clicquot. O ingresso de US$ 30 (R$ 69) dá direito ao Dolls Lounge, onde grupos populares apresentam shows em estilo sexy, sempre com nomes do jet set. Site: www.purethenightclub.com.

Azaração

Camarotes com sofás, bares, bancadas e pista de dança emoldurada por espelhos fazem do ambiente do The Bank , no Bellagio, o mais íntimo possível. Perfeito para quem quer ferver com a batida do DJ. Mas sem perder a classe, pois o The Bank é sofisticado. Na lista de convidados, Leonardo DiCaprio, Eddie Murphy e Paris (de sempre) Hilton. Funciona de quinta a domingo. Entrada a US$ 30 (R$ 69) - mulheres não pagam. Site: www.lightgroup.com.

Zumanity

Prepare para estimular seus sentidos: o show Zumanity mostra o lado mais sensual do Cirque du Soleil. São 90 minutos de pura provocação, com quadros de nomes sugestivos como "orgia" e "banho da meia-noite". Atores, músicos, acrobatas e contorcionistas montam um cabaré no palco, fazem piadas um tanto vulgares e até "perdem" a roupa em cena. Só para maiores, no New York New York Hotel & Casino. Ingressos a partir de US$ 69 (R$ 159). Site: www.zumanity.com.

Le Rêve

Acrobacias em dose sexy. Seja no ar, no chão ou na piscina, atletas fortes e ágeis apresentam coreografias provocantes. Como a dança de tango protagonizada por bailarinas do nado sincronizado - as irmãs brasileiras Carolina e Isabela Moraes estão no elenco -, com direito a sapato vermelho de salto alto. O show é apresentado no Wynn, em um anfiteatro de estilo romano, ao redor de uma piscina. As poltronas são de veludo - nas áreas VIPs, convidados bebem champanhe e comem morangos com chocolate. De dar água na boca. Ingressos por a partir de US$ 99 (R$ 228). Site: www.wynnlasvegas.com.