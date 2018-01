Luz, câmera e ação para o balé das fontes

O espetáculo das águas dançando em perfeito equilíbrio, coloridas por um potente jogo de luzes, dará ainda mais graça à Torre de TV, em Brasília. Os 2 mil jatos que alcançam até 50 metros de altura vão começar a funcionar amanhã, já com o título de maior fonte da América Latina. Conheça outros pontos do mundo onde o balé das águas chama a atenção de multidões.

Hotel Bellagio

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Marca registrada de Las Vegas, as fontes do Bellagio aparecem até na cena final do filme Onze Homens e Um Segredo. São mil jatos bailando no lago artificial do hotel. Os shows são realizados de meia em meia hora durante a tarde e a cada quinze minutos à noite. Mais: bellagio.com.

Burj Dubai

Só poderia ser em Dubai. Famosa por ter o maior prédio e shopping do mundo, a cidade também abriga a maior fonte da qual se tem notícia. Com 275 metros, lança água a 150 metros de altura. O espetáculo é realizado a cada meia hora, das 18 às 22 horas, nos dias de semana. E das 18 às 23 horas aos sábados e domingos. Mais: burjkhalifa.ae.

Fonte Mágica de Montjuïc

Construída em 1929 e restaurada em 1992 para os Jogos Olímpicos de Barcelona, é a principal atração do Parque Montjuïc. Fica nas escadarias que levam até a Plaza de Espanya, de onde se tem uma das mais belas vistas de toda a cidade, e protagoniza shows que combinam música, luzes e águas em movimento. De quinta-feira a domingo, das 21 às 23 horas, no verão e na primavera. Sextas-feiras e sábados, das 19 às 21 horas, no outono e inverno. Mais: barcelonaturisme.cat.

Parque Planten un Blomen

Jardins coloridos, playgrounds e restaurantes se espalham nos 47 hectares do parque, no centro de Hamburgo. No verão, a pedida é se acomodar no gramado em frente ao grande lago e esperar a performance dos jatos d"água iluminados, que acompanham o som da orquestra. De maio a agosto, todas as noites, às 22 horas. Em setembro, às 21 horas. Site: plantenunblomen.hamburg.de.

Buckingham Fountain

A cada hora cheia, um espetáculo de águas que sobem até 45 metros encanta os turistas durante 20 minutos - à noite, ainda há luzes multicoloridas. Localizada no Grand Park, o show da Buckingham Fountain é um dos grandes destaques turísticos de Chicago. Mais: explorechicago.org.

Grand Haven, Michigan

A pequena cidade soube aproveitar sua localização privilegiada. Basta caminhar à beira do Lago Michigan depois do pôr do sol para acompanhar o balé das fontes iluminadas, que virou tradição no local. A apresentação é realizada sempre no verão, às sextas-feiras e aos sábados, e dura 25 minutos. Mais: grandhaven.org.