Luz na passarela

Roque, a 1h30 de barco,

passando por trechos de mar agitado, Cayo de Água já teve acesso restrito para os

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

visitantes. Se sua coluna não estiver em ordem, pense bem antes de ir - à tarde, quando os ventos sopram mais forte,

passei quase uma hora de

sacolejo intenso e pancadas no traseiro (amenizado com

toalhas estrategicamente

posicionadas), enquanto a

nossa lanchinha cortava ondas de quase 1,5 metro.

O esforço foi por uma boa

causa: contemplar uma baía com uma palheta de azuis

infinitos e arrecifes de corais no canto esquerdo. E a cereja do bolo: uma fenomenal passarela de areia no meio do mar, que liga Cayo de Água a Punta Coco - se estique ali e sinta a água bater nos dois lados do corpo.

Na volta, há uma parada em Dos Mosquises, que abriga a Estação Biológica da Fundação Científica de Los Roques, onde é possível conhecer uma estrutura semelhante à do Projeto Tamar (ingresso a 10 bolívares fortes ou R$ 4). Caso não dê para conhecer a Laguna Rabusquí, feche com o barqueiro uma parada em Espenquí, também lotada de estrelas-do-mar.