Quem acha que mineiro é quietinho se engana: basta ir às principais cidades históricas durante o carnaval. Em Ouro Preto, a 107 quilômetros de Belo Horizonte, a bagunça é garantida – e organizada – para todos os gostos. Amantes de marchinhas podem caçar os blocos autorizados pela prefeitura, que circulam pelas ladeiras da antiga Vila Rica. Caso do Balanço da Cobra, que desde 1975 sai do bairro Pilar ziguezagueando entre os foliões com uma enorme cobra colorida de pano. Os blocos Candonguêro, Vemelho i Branco e o tradicional Zé Pereira dos Lacaios também orbitam pela Praça Tiradentes.

Como boa cidade universitária que é, Ouro Preto tem em suas repúblicas uma força carnavalesca. As principais organizam blocos próprios, mas como cresceram demais, a prefeitura destinou um espaço específico, no Centro de Convenções. Com a presença de artistas que vão além do samba, como Valesca Popozuda e Mr. Catra, os blocos Ouro Folia, Nomad e Santo Pecado oferecem um clima de micareta com direito a abadá (desde R$ 140, em centraldoseventos.com.br).

Já o carnaval de Diamantina (foto), a 305 quilômetros da capital mineira, também tem seu charme e fama. Com ziriguidum intenso, os chamados blocos caricatos, como o centenário Sapo Seco e Rato Seco, sua versão infantil, desfilam às 16 horas no domingo e na terça-feira. Nos mesmos dias, às 18 horas, o bloco Xica da Silva sai da Praça do Rosário homenageando a mais famosa moradora da cidade.

Contudo, o principal agito de Diamantina se concentra nos cinco palcos montados pela cidade. O principal, na Praça do Mercado, é animado diariamente pelas duas bandas-símbolo do carnaval local: a Bat-Caverna e a Bartucada. Nos intervalos entre as duas, recebe artistas como Jota Quest, Sambô e Biquini Cavadão. E o melhor: tudo de graça. Quem quiser mordomia, há um camarote com bebida à vontade a partir de R$ 514 para todos os dias de folia – em carnavaldiamantinamg.com.br.