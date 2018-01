Macabro ponto de encontro para cinéfilos

Pode parecer um pouco macabro. Mas o programa já se tornou tradicional na região de Santa Monica, em Los Angeles. Desde 2001, o Cinespia tira o Cemitério Hollywood Forever de sua calma habitual para transformá-lo em um grande cinema ao ar livre, entre maio e setembro.

Com cadeiras de praia, cobertores, travesseiros e lanchinhos a tiracolo, o público faz fila - a espera pode chegar a três horas - para acompanhar as projeções. Todos querem garantir um bom lugar, ali nas proximidades do túmulo do galã de cinema mudo Douglas Fairbanks, de onde se vê melhor. A tela grande é armada no monumento funerário de Rodolfo Valentino, o eterno xeque Ahmed Ben Hassen de O Sheik (1921). Antes e depois das exibições, DJs entram em cena para animar os cinéfilos.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Sentimos que a ideia se encaixava em nossa missão de ser um centro cultural para Los Angeles. No primeiro verão, fizemos três apresentações. Depois, passamos a ter todas as semanas", diz Jay Boileau, vice-presidente executivo do Cemitério Hollywood Forever.

Se engana quem pensa que os thrillers de suspense são os mais exibidos. Pelo contrário: "Evitamos projetar filmes de terror. Somente exibimos se ele for um grande clássico", explica o organizador. "O local é voltado para as pessoas que gostam do cinema clássico. Não são vendidos refrigerantes por US$ 10 ou mostrados trailers de filmes de ação", explica Boileau.

Sobra variedade, portanto, na programação. Só para se ter uma ideia, neste mês já foi exibido o clássico Casablanca (1942) e sábado será a vez de Os Fantasmas se Divertem (1988), de Tim Burton (confira agenda abaixo). Até setembro, será a vez de O Enigma do Outro Mundo (1982), de John Carpenter, além de Vampiros de Almas (1978), de Don Siegel, e Intriga Internacional (1959), de Alfred Hitchcock. / COM EFE

Cinespia

Ocorre nos fins de semana, ao entardecer, até setembro, no Cemitério Hollywood Forever (Santa Monica Boulevard, Los Angeles). A entrada custa US$ 10 e não pode ser comprada com antecedência. Informações: www.cinespia.org

Programação do mês:

12/6: Os Fantasmas se

Divertem (1988), de Tim

Burton

13/6: Blow Up - Depois Daquele Beijo (1966), de Michelangelo Antonioni

19/6: Os Invasores de

Corpos (1978), de Philip

Kaufman

26/6: Perdidos na Noite (1969), de John Schlesinger