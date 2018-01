Maceió: novidades para curtir o verão O Brasil parece ter descoberto que Alagoas tem o litoral mais bonito do Nordeste. Mesmo sem receber a Copa, os investimentos em turismo no Estado não param. Maceió continua a rejuvenescer sua rede hoteleira: este ano as novidades são o luxuoso Ritz Suítes, na praia de Cruz das Almas (esteja de carro) e o econômico Holiday Inn Express, bem localizado numa quadra interna do melhor trecho de Ponta Verde. Na praia mais bonita do litoral norte, Ipioca (a 20 quilômetros), o concorrido bar Hibiscus se reinventou para corrigir seus problemas de atendimento: agora há uma área self-service e outra vip, com cobrança de entrada (R$ 15). O bar ganhou um concorrente no litoral sul: em Barra de São Miguel, a praia da elite alagoana (a 30 quilômetros), abriu o Praêro, num ponto ótimo da praia. Chegue cedo para pegar lugar.