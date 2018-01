Maceió: o quente da orla norte

As praias mais famosas dos arredores de Maceió estão ao sul da cidade: Francês, Barra de São Miguel e Gunga. O litoral norte da capital, porém, também tem praias lindas, mais próximas e menos cheias. Com a estrada recuperada, um shopping novo (o Parque Shopping) e vários projetos imobiliários, a região está bombando. Veja quatro razões para sair da cidade pelo norte.

Kazatao by Toque. Os donos da Pousada do Toque, de São Miguel dos Milagres, transformaram sua antiga casa na praia de Riacho Doce num pequeno hotel de charme – o único de toda área urbana de Maceió com acesso direto à praia, sem rua nem calçadão. Dos 11 apartamentos, sete têm vista frontal para o mar, amplificada por janelões que tomam todo o segundo andar. O restaurante é aberto ao público e tem cardápio assinado pelo chef Nilo Bulgarelli. Há planos de oferecer serviço de praia a 20 não hóspedes por dia (na areia, sem direito à área da piscina). Fica a 10 quilômetros do final da Jatiúca. Está em soft opening e ainda não tem site; o telefone é 82-3355-1152. No instagram: @kazatao.

Divininha & Arri Praia. Esquentando o espaço que será ocupado por um condomínio, o restaurante mineiro Divina Gula e o bistrô Arri instalaram filiais praianas com cardápios compactos, incluindo petiscos que podem ser servidos em mesinhas na areia. Por enquanto, só abrem de quinta-feira a sábado. Pode ser que estendam o funcionamento no verão (informe-se pelo 82-99820-0011). Ficam na AL-101, 6050, em Riacho Doce (a 10 quilômetros do final da Jatiúca).

Café de la Musique. O beach lounge-chill out-balada de Álvaro Garnero vai funcionar no verão junto a um manguezal à beira-rio, dentro do complexo Pratagy (a 15 quilômetros do final da Jatiúca). A inauguração oficial está prevista para 18 de dezembro, mas o lugar deve abrir algumas semanas antes em soft opening (acompanhe pelo instagram @cafedelamusiquemaceio).

Hibiscus Beach Club. Abriu em 2008 na praia mais bonita do município de Maceió: o canto esquerdo de Ipioca, onde o mar varia entre o azul-bebê e o verde-água, e o coqueiral se estende até a ponta da enseada. Sem um móvel de plástico sequer, o Hibiscus é a megabarraca de praia mais charmosa do Brasil. Chegue cedo (até as 9 horas) para pegar um dos simpaticíssimos gazebos individuais, enfileirados sob o coqueiral: todos têm mesa, cadeirinhas, banco, espreguiçadeira e rede. O lugar oferece também parquinho e piscina infantil. A entrada individual custa R$ 25 e a consumação é à parte. Fica no condomínio Angra de Ipioca (a 25 quilômetros do final da Jatiúca).