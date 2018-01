A cidadela inca foi reaberta após dois meses de trabalhos para reativar sua estrada de ferro. Machu Picchu, uma das sete maravilhas do mundo, tinha sido fechada em fevereiro, após deslizamentos de terra deixarem milhares de turistas ilhados em Aguas Calientes, ao pé do complexo. Além do trem, a única maneira para chegar às ruínas é uma caminhada de quatro dias pelas montanhas.